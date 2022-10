Το Χρυσό Ιωβηλαίο της Ελισάβετ άλλαξε τη ζωή του Εντ Σίραν (βίντεο)

Ο διάσημος και πολυβραβευμένος ποπ σταρ Εντ Σίραν (Ed Sheeran) εξομολογήθηκε ότι εάν δεν υπήρχε η βασίλισσα Ελισάβετ ίσως να μην είχε την πορεία που όλοι γνωρίζουν.

Κατά τη διάρκεια μιας πρόσφατης εμφάνισής του στο Late Show με τον Στίβεν Κόλμπερτ (Stephen Colbert) ο μουσικός είπε ότι η ζωή του άλλαξε όταν παρακολούθησε το Χρυσό Ιωβηλαίο της βασίλισσας Ελισάβετ, μια καταπληκτική εκδήλωση για τον εορτασμό των 50 χρόνων στον θρόνο, όπως είπε.

«Ήταν το 2002, ήμουν 11 χρόνων και δεν έπαιζα κιθάρα εκείνη την εποχή», ξεκίνησε την ιστορία. «Έβλεπα αυτό το πράγμα στην τηλεόραση, ο Έρικ Κλάπτον έρχεται και παίζει το πρώτο κομμάτι το "Layla"… Τελειώνει το τραγούδι και ήξερα εκείνη τη στιγμή θέλω να γίνω αυτό. Θέλω να έχω κιθάρα και θέλω να τραγουδήσω στη σκηνή».

