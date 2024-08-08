Το viral video που δείχνει τον Αργυρό να χάνει το μικρόφωνο κάτω από δεκάδες δίσκους λουλούδια

Και όταν συμβαίνουν σίγουρα έχουν την πλάκα τους. Για εμάς, όχι για αυτούς που έψαχναν το χαμένο μικρόφωνο. Το viral video ξεκίνησε από το TikTok και πλέον παίζει ευρέως και στο instagram και δείχνει ένα απρόοπτο από εμφάνιση του Κωνσταντίνου Αργυρού όχι σε συναυλία αλλά στα μπουζούκια.

Ο αγαπημένος τραγουδιστής κατά τη διάρκεια του προγράμματός του κι ενώ ήδη έχουν εκτοξευθεί κατά πάνω του και πάνω στην πίστα δεκάδες δισκάκια με λουλούδια σε μια "ρίψη" την ώρα που ξεκινάει να πει το "Ελπίδα", χάνει από το χέρι του το ασύρματο μικρόφωνο.

