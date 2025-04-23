Λογαριασμός
Η steamy Ελένη Φουρέιρα ποζάρει βρεγμένη και με μπουρνούζι

Και που να έρθει το καλοκαίρι  

womenonly

Δεν σταματά να μοιράζει εγκεφαλικά στους φανς της η Ελένη Φουρέιρα. Η τραγουδίστρια αυτή τη φορά πόζαρε στον καθρέφτη του μπάνιου της με βρεγμένα μαλλιά, φορώντας μόνο το μπουρνούζι της σε μια steamy φωτογραφία.

Διαβάστε ακόμα: Αν δεν δεις τον Τρύφωνα Σαμαρά να "πολεμάει" με κορεάτικο σπαθί, δεν έχεις δει τίποτα...

Χωρίς μακιγιάζ και τα καλύτερά της, η Ελένη δεν διστάζει να δείξει τον σέξι εαυτό της και ως μαμά και ως γυναίκα.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Eleni Foureira (@foureira)

Πρόσφατα η τραγουδίστρια είχε μια... καυτή συνάντηση με την Άννα Βίσση όταν πήγε να τη δει στο Hotel Ερμού και μαζί έδωσαν ένα μοναδικό ρεσιτάλ επί σκηνής παρότι η Ελένη Φουρέιρα ομολόγησε ότι είχε πιει κάτι παραπάνω στην σπάνια βραδινή της έξοδο. 

