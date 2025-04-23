Σοφία Κουρτίδου-Γιάννης Σεβδικαλής: Μεγάλωσαν την οικογένειά τους και η πράξη τους θα σου φέρει δάκρυα

Άνοιξαν το σπίτι τους και την αγκαλιά τους για ένα πονεμένο πλάσμα η Σοφία Κουρτίδου και ο Γιάννης Σεβδικαλής που υιοθέτησαν ένα «αναπηράκι» όπως το αποκαλεί εκείνη, έναν πανέμορφο γατούλη με πρόβλημα στα πίσω πόδια του.

Η καλλιτέχνιδα ανέβασε ένα βίντεο που τον κρατάει στην αγκαλιά της με δάκρυα στα μάτια και διηγείται την ιστορία του. «Είναι ό,τι πιο όμορφο έχω δει στη ζωή μου μαζί με τον άντρα μου τον Γιάννη» λέει ενώ έγραψε αναλυτικά την ιστορία του. Το ζευγάρι έχει ήδη άλλες δύο γάτες όμως ο Brave, όπως είναι το όνομα του νέου μέλους, είναι πολύ ξεχωριστός!

«Η οικογένειά μας μεγάλωσε!

Μέσα σε μια κούτα. Εκεί τον εγκατέλειψαν. Ένα μικρό κορμάκι, με δυο μεγάλα μάτια, τόσο εκφραστικά που μιλάνε.

Κι ευτυχώς μίλησαν τόσο δυνατά που δεν γινόταν να μην ακουστούν. Κατευθείαν στην καρδιά!

Ο Brave περπατάει με τα μπροστινά του ποδαράκια.

Έτσι είναι φτιαγμένος.

Είναι ένα πλάσμα διαφορετικό, αλλά τι σημαίνει διαφορετικό; Διαφορετικοί είμαστε όλοι και όλοι ίδιοι. Γιατί είμαστε ίσοι μπροστά στην αγάπη. Ή τουλάχιστον θα έπρεπε να είμαστε.

Από πολλούς, βέβαια, ένα τέτοιο γατάκι δεν θεωρείται «εύκολη» επιλογή.

Για την ακρίβεια για πολλούς θα ήταν η τελευταία τους επιλογή γι’ αυτό και δυστυχώς αυτά τα πλάσματα είναι τα τελευταία που υιοθετούνται συνήθως.

Ο Brave βίωσε από μωρό την εγκατάλειψη κι όμως μόνο εμπιστοσύνη δείχνει σε όλους τους ανθρώπους.

Στα μάτια του βλέπεις ήδη έναν ομορφότερο κόσμο. Από τη μέρα που τον υιοθετήσαμε, έφερε στο σπίτι μας την πιο φωτεινή αρμονία και τόση χαρά που δεν εξηγείται με λόγια, μόνο νιώθεται.

Θα είμαστε για πάντα ευγνώμονες στο υπεροχο ζευγάρι εθελοντών που άνοιξε για όσο χρειαστεί το σπίτι του, έδωσαν στον Brave το όνομά του και απέραντη αγάπη και τρυφερότητα.

Και φυσικά πάντα ευγνώμονες είμαστε στο @a_little_shelter που φροντίζουν τόσα χρόνια για αμέτρητες ψυχές και είναι πάντα δίπλα σε όλους εμάς που προσπαθούμε να βοηθήσουμε με όποιον τρόπο μπορούμε. Χάρη σε εσάς ο Brave ήρθε στη ζωή μας και έκανε το σπίτι μας ακόμα πιο φωτεινό γιατί έφερε μαζί του όλα τα χρώματα του ουράνιου τόξου.

Καλώς ήρθες, Brave. Καλώς ήρθες εκεί που ανήκεις».

