Το Prime Time έρχεται σε νέα μέρα και ώρα και απόψε στις 00.15, η κάμερα της εκπομπής και η Μαρία Βούσουλα εστιάζουν στη «σιωπηλή επιδημία» του καιρού μας, την Παχυσαρκία.

Σύμφωνα με την Παγκόσμια Ομοσπονδία για την Παχυσαρκία, μέχρι το 2035 το 51% του παγκόσμιου πληθυσμού -δηλαδή πάνω από τέσσερα δισεκατομμύρια άνθρωποι- θα είναι υπέρβαροι ή παχύσαρκοι. Τα πιο πρόσφατα διαθέσιμα στοιχεία για την Ελλάδα, μάλιστα, είναι εξίσου -αν όχι περισσότερο- ανησυχητικά, καθώς τέσσερις στους δέκα ανηλίκους είναι ήδη υπέρβαροι ή παχύσαρκοι.

Η Μαρία Βούσουλα συναντά αυτούς που έδωσαν και συνεχίζουν να δίνουν μάχη με το ίδιο τους το σώμα. Καταγράφει τον διαρκή αγώνα ανδρών και γυναικών με «κριτές» το καντράν της ζυγαριάς και το είδωλό τους στον καθρέφτη. Μιλάει με τον ειδικό χειρουργό Σωτήρη Γαβριήλ και τον ασθενή του Κωνσταντίνο, λίγα λεπτά πριν μπουν στο χειρουργείο για επέμβαση γαστρικού μανικιού.

Ο κλινικός διαιτολόγος-διατροφολόγος Μάνος Δημητρούλης αναλύει τα καθημερινά λάθη που μετατρέπουν το πιάτο μας σε εχθρό της υγείας μας και παραθέτει μικρά tips για τη βελτίωση των συνηθειών μας. Από την πλευρά της, η φαρμακοποιός Αντωνία Ζερβουδάκη εξηγεί τους κινδύνους που ελλοχεύουν στα ενέσιμα σκευάσματα αδυνατίσματος, τα οποία τα τελευταία χρόνια γίνονται όλο και πιο δημοφιλή.

«Prime Time»

Σε νέα μέρα και ώρα

Απόψε στις 00.15, στον ΣΚΑΪ

Δείτε το trailer:

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.