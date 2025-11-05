Από Κοζάνη και Γρεβενά βγαίνει ζωντανά η δημοσιογραφική ομάδα του «Όπου Υπάρχει Ελλάδα», σήμερα, Τετάρτη 5 Νοεμβρίου στις 14.40. Από το studio, συντονίζει ο Γιάννης Τσιμιτσέλης.

Τα έθιμα ενός τόπου αντανακλούν τις ρίζες των ανθρώπων του. Έτσι και οι Λαζαρίνες, το αρχαίο ανοιξιάτικο έθιμο που τελείται στην Αιανή Κοζάνης και τα γύρω χωριά, όπου κορίτσια και γυναίκες όλων των ηλικιών τραγουδούν για τη ζωή και τον έρωτα γύρω από το υπεραιωνόβιο δέντρο που στέκει αγέρωχο στο πέρασμα του χρόνου. Και κάπως έτσι, ο σπόρος της παράδοσης ταξιδεύει από γενιά σε γενιά σε έναν χορό-πυξίδα για το μέλλον αυτού του τόπου.

Έναν χρόνο μετά το ρεπορτάζ της εκπομπής, τίποτα δεν έχει αλλάξει στο ζήτημα της μετεγκατάστασης της Ποντοκώμης Κοζάνης. Το θέμα μάλιστα συζητήθηκε στη Βουλή λόγω των καθυστερήσεων στην ολοκλήρωση των υποδομών του νέου οικισμού, με τους κατοίκους να ζητούν την άμεση ολοκλήρωσή τους. Οι κάτοικοι αντιδρούν στην ισοπέδωση του παλαιού οικισμού, τονίζοντας ότι δεν πρέπει να γίνει όσο ο νέος οικισμός (Νέα Ποντοκώμη) δεν είναι έτοιμος και δεν διαθέτει όλες τις απαραίτητες υποδομές (ύδρευση, αποχέτευση, ηλεκτρισμό, δρόμους, κοινωφελείς χώρους).

Τα Γρεβενά αντιμετωπίζουν σοβαρό πρόβλημα με τα αγριογούρουνα, τα οποία έχουν πολλαπλασιαστεί και προκαλούν μεγάλες καταστροφές στις καλλιέργειες. Οι αγρότες δηλώνουν απελπισμένοι, καθώς δεν μπορούν να προστατεύσουν τις περιουσίες τους και ζητούν άμεση παρέμβαση από την πολιτεία. Συνομιλήσαμε με άνθρωπο που πάλεψε με αγριογούρουνο και επέζησε, καθώς και δύο ανθρώπους που είχαν τροχαία ατυχήματα ύστερα από σύγκρουση με αγριογούρουνα. Όλοι συμφωνούν πως η κατάσταση έχει ξεφύγει και χρειάζονται άμεσα μέτρα διαχείρισης του πληθυσμού των αγριογούρουνων.

Πηγή: skai.gr

