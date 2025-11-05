Bang Chan: Ακούστε το τραγούδι του «Roman Empire» για τον οίκο Fendi

Ο Bang Chan, πρεσβευτής του οίκου Fendi και αρχηγός του νοτιοκορεατικού συγκροτήματος Stray Kids, επιστρέφει με νέα μουσική. Ο Chan κυκλοφόρησε το τραγούδι «Roman Empire» και ένα μουσικό βίντεο που το συνοδεύει στο πλαίσιο της συνεργασίας του με τον Fendi.

Το μουσικό βίντεο γυρίστηκε στα κεντρικά γραφεία του Fendi και ο σταρ εμφανίζεται τόσο μέσα όσο και έξω από το Palazzo dell Civilta Italiana, στη Ρώμη.

Ο τραγουδιστής και αρχηγός των Stray Kids, ο οποίος γεννήθηκε στη Σεούλ και μεγάλωσε στην Αυστραλία έγραψε τους στίχους και είναι συνθέτης και παραγωγός του τραγουδιού. Ο Bang Chan θεωρείται ευρέως ένας από τους πιο επιδραστικούς καλλιτέχνες παγκοσμίως.

Το τραγούδι είναι φόρος τιμής στα διαχρονικά σύμβολα του οίκου Fendi - στην τσάντα «Peekaboo» και στο γράμμα «F» - επαναπροσδιορισμένα μέσα από τη γλώσσα της μουσικής.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.