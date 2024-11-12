Το παράπονο του Αρναούτογλου στον Μουζουράκη: «Πάλι δεν μας κάλεσες;

Τον πάντα αυθόρμητο Πάνο Μουζουράκη και τον Λευτέρη Ελευθερίου είχε καλεσμένους ο Γρηγόρης Αρναούτογλου στο «The 2Night Show» καθώς οι δύο καλλιτέχνες που έχουν γενέθλια ίδια μέρα και χρονιά (24 Μάιου του 1979) ετοιμάζονται να συνεργαστούν.

Ανάμεσα σε πολλά που είπαν και για τη φιλία και για τη συνεργασία τους ο παρουσιαστής βρήκε ευκαιρία να εκφράσει –στην πλάκα βέβαια- ένα παράπονο προς τον Πάνο Μουζουράκη.

-Έκανες τη βάφτιση;

«Ναι, ναι. Βαπτίσαμε την κόρη μας στην Παναχράντου στην Άνδρο»

«Πάλι δεν μας κάλεσες; Είσαι με τα καλά σου; Α είπες και την προηγούμενη φορά ότι δεν θα με καλέσεις. Ναι έχεις δίκιο. Από τα πρώτα χρόνια στην Αθήνα εγώ είμαι πολύ κοντά με τον Πάνο, σε πολύ παράξενες στιγμές της ζωής του» είπε με παράπονο ο Γρηγόρης Αρναούτογλου.

Πάνος Μουζουράκης: Έχει βοηθήσει…

«Άσε, δεν έχω βοηθήσει κανέναν. Ούτε στο γάμο του με κάλεσε. Μου είπε ότι είναι κλειστός κύκλος και είχε μαζέψει πάνω 5.000 άτομα. Στην βάφτιση δεν με πείραξε. Στο γάμο της κόρης σου να με καλέσεις.Πώς ήταν η βάφτιση, καλά;» τόνισε ο παρουσιαστής

«Ήταν πάρα πολύ όμορφα» απάντησε ο Πάνος Μουζουράκης.

Ενώ δίπλα του ο Λευτέρης Ελευθερίου είπε πως ούτε εκείνος ήταν καλεσμένος στη βάπτιση και αποκάλυψε πως στα δικά του παιδιά βοήθησαν οι γονείς τους για τις βαφτίσεις γιατί δεν υπήρχαν διαθέσιμα χρήματα για να γίνουν διαφορετικά.

Λίγο νωρίτερα οι δυό τους αποκάλυπταν ότι τους συνδέει εκτός πολλών άλλων πραγμάτων και κοινή ημερομηνία γενεθλίων. Ίδια μέρα και χρονιά. Ποιος από τους δύο είναι μεγαλύτερος και κατά πόσες ώρες;

