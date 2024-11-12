Οι διαγωνιζόμενοι του Tempting Fortune βρίσκονται στην τελική ευθεία για την ολοκλήρωση του ταξιδιού τους. Οι ανατροπές συνεχίζονται και κανείς τους δεν ξέρει τι ξημερώνει η επόμενη μέρα.

Οι παίκτες θα έχουν την ευκαιρία να αποκτήσουν περισσότερα χρήματα και ένα παιχνίδι θα δώσει 5.000 ευρώ σε έναν νικητή ενώ η επόμενη δοκιμασία είναι για γερά νεύρα. Η Ειρήνη, σ’ αυτή τη δοκιμασία έχει ένα πλεονέκτημα, αφού είχε σταθεί τυχερή με το μικρό σημείωμα που βρήκε μέσα στα pop corn. Τι θα κάνουν οι υπόλοιποι και τι σημαίνει αυτό για την παραμονή τους στο Tempting Fortune;

Ο Γιάννης Τσιμιτσέλης, μπορεί να μην είναι κοντά στους παίκτες, αλλά αφήνει υπονοούμενα για τη συνέχεια. Τα συναισθήματα εναλλάσσονται και πολύ γρήγορα ο ενθουσιασμός δίνει τη θέση του στη λύπη, καθώς ένας ταξιδιώτης ολοκληρώνει την πορεία του νωρίτερα από τους άλλους…

