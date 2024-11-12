Timothee Chalamet: Έκλαψε όταν τραγούδησε ως Μπομπ Ντίλαν στην ταινία «A Complete Unknown»

Ο Τίμοθι Σαλαμέ αποκάλυψε ότι συγκινήθηκε και δάκρυσε όταν τραγούδησε ως Μπομπ Ντίλαν στη νέα βιογραφική ταινία «A Complete Unknown» του Τζέιμς Μάνγκολντ για τα πρώτα χρόνια του σημαντικού τραγουδιστή-τραγουδοποιού. Ο Γαλλο-Αμερικανός ηθοποιός υποδύεται τον Μπομπ Ντίλαν ως έναν νεαρό καλλιτέχνη της φολκ που φτάνει στη Νέα Υόρκη το 1961 και τελικά ασπάζεται το rock'n'roll το 1965.

Μιλώντας στο «The Zane Lowe Show» στο Apple Music 1, ο Τίμοθι Σαλαμέ εξήγησε ότι ερμηνεύει τραγούδια και παίζει κιθάρα ως Ντίλαν σε όλη τη διάρκεια της ταινίας και θυμήθηκε την πρώτη του εμπειρία, όταν τραγούδησε κατά τη διάρκεια των γυρισμάτων.

«Ήταν το "Song to Woody", το οποίο είναι ένα από τα αγαπημένα μου τραγούδια του Μπομπ Ντίλαν» είπε ο Τίμοθι Σαλαμέ. «Ήταν το πρώτο που γυρίσαμε στην ταινία. Δεν θα μπορούσε να γυριστεί ως playback γιατί είναι μια τόσο οικεία σκηνή. Βρίσκεται σε ένα δωμάτιο νοσοκομείου με τον Γούντι Γκάθρι και τον Πιτ Σίγκερ. Και το ερμήνευσα ζωντανά» τόνισε.

Ο ηθοποιός θυμήθηκε ότι ήταν νευρικός για την ερμηνεία και εξήγησε: «Κάνω λάθη στην κιθάρα λίγο εδώ κι εκεί, αλλά μπορείς να τα συμπληρώσεις μετά» πρόσθεσε.

Full interview available here: https://t.co/plOph9vX3I — A Complete Unknown News (@acufilmnews) November 11, 2024

«Πήγα σπίτι και έκλαψα εκείνο το βράδυ, για να μην είμαι δραματικός, αλλά είναι ένα τραγούδι με το οποίο ζούσα χρόνια και κάτι με το οποίο μπορούσα να συνδεθώ βαθιά. Και επίσης ένιωσα, επιστρέφω πολύ σε αυτή τη λέξη, ένιωσα ότι ήταν η πιο αξιοπρεπής δουλειά που είχα κάνει ποτέ» υπογράμμισε.

«Και η αξιοπρέπεια μπορεί να είναι μια περίεργη λέξη, αλλά ένιωσα τόσο αξιοπρεπής και ταπεινός, που ξαναζωντανεύουμε ένα γεγονός που συνέβη πριν από 67 χρόνια» ανέφερε.

Ο Τίμοθι Σαλαμέ συνέχισε λέγοντας ότι μέχρι το τέλος της παραγωγής, θα μπορούσε «πιθανότατα να παίζει 30» από τα τραγούδια του Ντίλαν, αν και μόνο «13» χρειάζονταν για την ταινία. Προηχογράφησε αρκετά τραγούδια σε στούντιο με τον Έντουαρντ Νόρτον, ο οποίος υποδύεται τον Πιτ Σίγκερ στην ταινία, αλλά είπε ότι αυτές οι ηχογραφήσεις τελικά εγκαταλείφθηκαν υπέρ των ζωντανών ηχογραφήσεων που έγιναν στο πλατό.

Πηγή: skai.gr

