Οι ομάδες άλλαξαν στο Survivor, δε συνέβη ωστόσο το ίδιο και με τους αρχηγούς. Οι Αετοί με επικεφαλής τον Άγγελο πλέον απαρτίζονται από τους: Γιάννη Κέλι, Χριστιάννα, Ορφέα, Στεφανία, Ελένη και Φοίβη. Στους Τίγρεις τα ηνία διατηρεί ο Νίνο έχοντας στην ομάδα τους: Μιχάλη, Μαρία, Βίκυ, Μαίρη, John και Γεωργία.

Το πρώτο τεστ επιδόσεων για τις νέες συνθέσεις έγινε στα χθεσινά αγωνίσματα με τις νίκες να μοιράζονται.

Τα πρώτα δείγματα της συμβίωσης δε φαίνεται να είναι εύκολα με αρκετές υποομάδες να κάνουν την εμφάνισή τους. Νέες κόντρες αναδύονται και αρκετοί κάνουν τις προβλέψεις τους για το πώς θα εξελιχθούν οι ισορροπίες στο εσωτερικό των Πράσινων και των Κίτρινων.

Απόψε δύο αγωνίσματα οδηγούν σε ισάριθμα έπαθλα, θα μοιραστούν για ακόμα μία φορά οι νίκες ή αυτή τη φορά η μία Φυλή θα δείξει υπεροχή;

