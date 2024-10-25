Tim Burton: Δεν θα σκηνοθετήσει ξανά ταινία με υπερήρωες

Ο Τιμ Μπάρτον εξήγησε γιατί δεν έχει καμία πρόθεση να σκηνοθετήσει άλλη ταινία υπερήρωων παρά την επιτυχία των δύο ταινιών του με πρωταγωνιστή τον Batman. Ο σκηνοθέτης, ο οποίος είναι το θέμα νέας έκθεσης, με τίτλο «The World of Tim Burton», στο Λονδίνο, ήταν ένας από τους πρώτους που έφεραν το κινηματογραφικό είδος με υπερήρωσες στη μεγάλη οθόνη, με τις δύο ταινίες του για τον «Μαύρο Ιππότη» με πρωταγωνιστή τον Μάικλ Κίτον.

Τόσο η ταινία «Batman» όσο και η συνέχειά της «Batman Returns» ήταν τεράστιες εμπορικές επιτυχίες με εισπράξεις πάνω από 600 εκατ. δολάρια στο παγκόσμιο box office κατά την κυκλοφορία τους το 1989 και το 1992 αντίστοιχα.

Όταν ρωτήθηκε από το BBC εάν έχει κάποια επιθυμία να επιστρέψει στο είδος, ο Τιμ Μπάρτον έσπευσε να απαντήσει: «όχι».

«Φαινόταν κάτι νέο εκείνη τη στιγμή. Υπήρχε πίεση γιατί ήταν μια μεγάλη ταινία και ήταν μια διαφορετική ερμηνεία των κόμικ» διευκρίνισε.

«Αυτή ήταν μια πίεση, αλλά δεν υπήρχε η πίεση που θα βίωνες τώρα», πρόσθεσε.

Ο Μπάρτον υπέγραψε συμβόλαιο για να γυρίσει μια άλλη ταινία υπερήρωων μετά τις δύο ταινίες του με τον Μπάτμαν, το τελικά ημιτελές «Superman Lives», σε σενάριο Κέβιν Σμιθ με πρωταγωνιστή τον Νίκολας Κέιτζ ως τον "Άνθρωπο από Ατσάλι".

Η ταινία βρισκόταν στο στάδιο της προπαραγωγής μεταξύ 1996 και 1998 και ακυρώθηκε μόλις τρεις εβδομάδες πριν ξεκινήσουν τα γυρίσματα λόγω οικονομικών ζητημάτων και δημιουργικών διαφορών.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

