Liam Neeson: Σκέφτεται να αποσυρθεί από τις ταινίες δράσης

Ο Λίαμ Νίσον ενημέρωσε για το μέλλον της καριέρας του στην υποκριτική αναγνωρίζοντας ότι «πρέπει να σταματήσει σε κάποιο στάδιο».

Ο Ιρλανδός ηθοποιός, ο οποίος έκανε το ντεμπούτο του στην οθόνη του 1978 στη βιβλική ταινία «Pilgrim's Progress», έχει εμφανιστεί από τότε σε περισσότερες από εκατό ταινίες και τηλεοπτικές σειρές κατά τη διάρκεια της πολυετούς καριέρας του.

Γνωστός για τη συμμετοχή του σε διαφορετικών κατηγοριών ταινίες, μεταξύ άλλων στη ρομαντική κωμωδία «Love Actually» του 2003 και το βραβευμένο με Όσκαρ δράμα «Schindler's List», ο Νίσον έγινε, τα τελευταία χρόνια, ήρωας ταινιών δράσης, πρωταγωνιστώντας στις ταινίες «Taken» (2008) και «The Marksman» (2021).

«Είμαι 72 ετών» είπε ο ηθοποιός στο People σε νέα συνέντευξή του. «Αυτό πρέπει να σταματήσει κάποια στιγμή» πρόσθεσε.

Ο Λίαμ Νίσον εμφανίζεται ο ίδιος στις σκηνές μάχης. Ωστόσο, βασίζεται στον επί χρόνια συνεργάτη του Μαρκ Βάνσελοου για να ολοκληρώσει μερικά από τα πιο τολμηρά ακροβατικά του.

Αναγνωρίζοντας ότι «δεν μπορείς να ξεγελάσεις το κοινό», είπε: «Δεν θέλω ο Μαρκ να παλεύει για μένα στις σκηνές μάχης». Αν και δεν έχει ανακοινώσει επίσημα την απόσυρσή του από την υποκριτική, αποκάλυψε ότι σκέφτεται να βάλει τέλος στις ταινίες δράσης το 2025.

«Ίσως στα τέλη του επόμενου έτους», είπε. Μέχρι τότε, οι θαυμαστές του Λίαμ Νίσον δεν έχουν να ανησυχούν, καθώς ο ηθοποιός του «Star Wars» έχει επί του παρόντος αρκετά έργα στα σκαριά.

Για την επόμενη ταινία του, «Absolution», συνεργάστηκε για άλλη μια φορά με τον Χανς Πέτερ Μόλαν. Το νέο αστυνομικό-θρίλερ ακολουθεί έναν γκάνγκστερ (Νίσον) καθώς προσπαθεί να επανασυνδεθεί με τα αποξενωμένα παιδιά του και να επανορθώσει τα λάθη του παρελθόντος.

Ο Λίαμ Νίσον θα πρωταγωνιστήσει επίσης στις ταινίες «The Naked Gun», επανεκκίνηση του κλασικού franchise με πλαστογραφίες και «Cold Storage», που θα κυκλοφορήσουν και οι δύο τον επόμενο χρόνο.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

