Γιάννης Απέργης: Είχε ατύχημα και εγκαταλείπει τη μηχανή του

Ένα τροχαίο είχε πριν από λίγες μέρες ο Γιάννης Απέργης με τη μηχανή του που ευτυχώς είχε ως αποτέλεσμα τον τραυματισμό του και όχι κάτι χειρότερο αλλά ήατν και η αφορμή να αποφασίσει να εγκαταλείψει τη μηχανή.

Το διηγήθηκε ο ίδιος στο πλατό του "Στούντιο 4" όπου βρέθηκε με το δεξί πόδι του ακόμα τραυματισμένο και με ειδική μπότα καθώς δεν μπορεί ακόμα να φορέσει παπούτσι.

«Κατέβαινα στη Μιχαλακοπούλου μετά από μία φωτογράφιση για ένα περιοδικό με την Κατερίνα Γερονικολού -καθώς έφευγα να δω τα παιδιά μου- βγήκε ένας παρκαδόρος κάθετα. Μπήκε στη μισή λωρίδα που υπήρχε στην άκρη και βγήκε πολύ άγαρμπα. Μετά κατάλαβα ότι ο άνθρωπος δεν ήξερε να οδηγεί. Φοβήθηκε κι ήρθε στο νοσοκομείο.

Τελευταία στιγμή πάτησα φρένο κι η μηχανή πλάγιασε στο αμάξι. Ήμουν πολύ τυχερός γιατί εκεί κοντά έχει νοσοκομείο και πίναν καφέ κάτι γιατροί που με το που είδαν το ατύχημα αμέσως έσπευσαν να με βοηθήσουν. Μου έκαναν κάποια τεστάκια στο σημείο για να διαπιστώσουν αν έχω σκίσει τους τένοντες» είπε αρχικά ο Γιάννης Απέργης και συνέχισε:

«Φορούσα μπότα και μου έκανε σάντουιτς το πόδι. Η μπότα μου έσωσε το πόδι, παίζει ρόλο να φοράς σωστά ρούχα. Πιο πολύ με πονά το χτύπημα παρά τα ράμματα. Έκανα σάλτο στον αέρα και χτύπησα και τον ώμο. Είχε σταματήσει το σκίσιμο λίγο πριν τους τένοντες. Όταν έπεσα σκέφτηκα τα παιδιά μου και δάκρυσα και μετά είπα στη γυναίκα μου πως τέλος η μηχανή» δήλωσε ο Γιάννης Απέργης.

