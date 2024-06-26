Η Βρισηίδα Ανδριώτου και ο Σπύρος Μαρτίκας ξεκίνησαν τις καλοκαιρινές τους διακοπές και πραγματικά επέλεξαν για την έναρξη της σεζόν έναν μαγικό προορισμό. Την πανέμορφη Σαντορίνη.

Το ζευγάρι που γνωρίστηκε στις πίστες του Survivor και η αρχική τους κόντρα εξελίχθηκε σε έναν μεγάλο έρωτα που κρατάει ακλόνητος ως σήμερα εδώ και αρκετό καιρό πια συζεί σε ένα πολύ όμορφο διαμέρισμα στην περιοχή του Πειραιά, όπου δραστηριοποιείται και επαγγελματικά εκείνος.

Και μπορεί ο γάμος να μην είναι στα άμεσα σχέδιά τους, δεν βιάζονται εξάλλου, σημασία και για τους δύο έχει να είναι καλά μαζί και να περνάνε όμορφα και αυτό σίγουρα το πετυχαίνουν. Με τα ups and downs που όλοι λίγο πολύ μπορεί να έχουμε κατά διαστήματα.

Και τους τελευταίους μήνες δεν πέρασαν και λίγα. Από τη μία ο τραυματισμός της Βρισηίδας στις διακοπές τους στο Bansko τον χειμώνα, από την άλλη η κλοπή του ολοκαίνουργιου αυτοκινήτου τους κάτω από το σπίτι τους -το βρήκαν τελικά μέρες μετά άθικτο στο Διδυμότειχο στον Έβρο- είχαν ανάγκη να ξεφύγουν και να χαλαρώσουν.

Και η Σαντορίνη με την τόσο ρομαντική αμτόσφαιρα, τη θέα παό την Καλντέρα, τα υπερτέλεια ηλιοβασιλέματα και συναντήσεις με φίλους, όπως ο Νεκτάριος Σκαμνάκης και η Αποστολία Ζώη, ήταν ότι ακριβώς χρειαζόντουσαν μαζί με τις πιο προσωπικές στιγμές στο απίστευτα όμορφο νησί.

