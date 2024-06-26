«Bugonia»: H νέα ταινία του Γιώργου Λάνθιμου στις αίθουσες το φθινόπωρο του 2025

Η επόμενη ταινία του πολυβραβευμένου Έλληνα δημιουργού Γιώργου Λάνθιμου με τίτλο «Bugonia» θα κάνει πρεμιέρα στις αμερικανικές αίθουσες το 2025, σύμφωνα με την εταιρία διανομής Focus Features. H ταινία βασίζεται στην κωμωδία επιστημονικής φαντασίας της Νότιας Κορέας «Save the Green Planet!» του 2003 σε σενάριο και σκηνοθεσία του Τζανγκ Τζουν-Γουάν (Jang Joon-Hwan).

Το σενάριο του βραβευμένου με Εmmy Γουίλ Τρέισι (Will Tracy), επικεντρώνεται «σε δύο νεαρούς άνδρες που έχουν εμμονή με τις θεωρίες συνωμοσίας και απαγάγουν την ισχυρή διευθύνουσα σύμβουλο μιας μεγάλης εταιρίας, πεπεισμένοι ότι είναι εξωγήινη και έχει σκοπό να καταστρέψει τη Γη».

Για μία ακόμη φορά ο Λάνθιμος συνεργάζεται με τη μούσα του και βραβευμένη με Όσκαρ Έμα Στόουν (Emma Stone), καθώς και με τον βραβευμένο στις Κάννες πρωταγωνιστή του «Kinds of Kindness» Τζέσι Πλίμονς (Jesse Plemons).

Σύμφωνα με το Deadline, η Focus Features έχει αναλάβει την διανομή της ταινίας στην Αμερική, η Universal Pictures στον υπόλοιπο κόσμο και η CJ ENM στην Κορέα.

Οι Εντ Γκίνεϊ (Ed Guiney) και Άντριου Λόουβ (Andrew Lowe) θα είναι στην παραγωγή μέσω της «Element Pictures» μαζί με την Στόουν για το «Fruit Tree», τους Άρι Άστερ (Ari Aster), Λαρς Κνούντσεν (Lars Knudsen) και Λάνθιμο για την εταιρεία «Square Peg» και Miky Lee και Jerry Ko για την «CJ ENM» η οποία συγχρηματοδοτείται από τη Fremantle.

Η ένατη μεγάλου μήκους ταινία του Γιώργου Λάνθιμου, αναμένεται στις κινηματογραφικές αίθουσες στις 7 Νοεμβρίου του 2025.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

