Τι έκανε τον Τσαλίκη να ξεσπάσει εξοργισμένος;

Ο Γιώργος Τσαλίκης είναι από τους καλλιτέχνες με υψηλό αίσθημα ευθύνης και συνείδηση που δεν του επιτρέπει να μένει σιωπηλός στα «κακώς κείμενα».

Εξάλλου, εκτός από τραγουδιστής είναι πια, εδώ και χρόνια, και πολύ πετυχημένος πολιτικός στην Τοπική Αυτοδιοίκηση, εκλεγμένος στον δήμο Περιστερίου, στον οποίο κάνει πραγματική δουλειά και δεν είναι απλά «διακοσμητικός».

Από τους ανθρώπους που δεν τους ενδιαφέρει αν θα δυσαρεστήσουν με τη γνώμη τους, όταν κάτι συμβαίνει που δεν το θεωρεί σωστό, τα λέει «έξω από τα δόντια».

Διαβάστε πεερισσότερα στο Womenonly.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.