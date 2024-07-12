Pοwer Of Love: Ποιο σπίτι θα προστατευτεί ; Απόψε στις 22.00 στον ΣΚΑΪ - Δείτε το trailer

Η χθεσινή ψηφοφορία για τα πιο δημοφιλή πρόσωπα του Power of Love φόρεσε την κονκάρδα στη Γλυκερία και στον Αργύρη ο οποίος προηγουμένως είχε ένα έντονο ξέσπασμα για το κατά πόσο μονοπωλεί το ενδιαφέρον των δύο σπιτιών ο Νίκος. Η συζήτηση του Δήμου με τη Νίκη και η αποκάλυψή της πως ήθελε να καλέσει εκείνον στο ραντεβού στο Βόσπορο αλλά δεν ήθελε

εντάσεις με τη Μαρκέλλα έδωσε τροφή για νέα σχόλια και συζητήσεις.

Απόψε στο Gala θα μάθουμε ποιο από τα δύο δημοφιλή πρόσωπα συγκέντρωσε τις περισσότερες ψήφους και θα μπορέσει να προστατέψει το σπίτι του από μία ενδεχόμενη αποχώρηση.

Οι συζητήσεις παίρνουν φωτιά ενόψει και της αποψινής ψηφοφορίας αποχώρησης. Η ένταση ανάμεσα στη Νίκη και τον Νίκο συνεχίζεται ενώ και η Σωτηρία αναρωτιέται μήπως κάποιες συμπεριφορές του πηγάζουν από ζήλια…



Ποιο όνομα θα βγει από την κάλπη;

Οι τηλεθεατές εξακολουθούν να ψηφίζουν θετικά στο http://poweroflove.tv ενώ τα κορίτσια και τα αγόρια του Power of Love περιμένουν τα γράμματα του τηλεοπτικού κοινού στο poweroflove@skai.gr.

POWER OF LOVE

Καθημερινά στις 22.00 στον ΣΚΑΪ

Social media:

Facebook

Instagram

X

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.