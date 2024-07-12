Bahar-Καινούρια αρχή: Η Μπαχάρ δίνει μαθήματα ζωής - Απόψε στις 21.00, στον ΣΚΑΪ (Δείτε το trailer)

Ένα δραματικό γεγονός κάνει την Μπαχάρ να συνειδητοποιήσει ότι καριέρα και οικογένεια είναι δύσκολος συνδυασμός. Όλοι είναι δυσαρεστημένοι μαζί της και κυρίως η κόρη της, Ουμάι. Η σχέση μητέρας και κόρης κινδυνεύει, αλλά η Μπαχάρ έχει τον τρόπο της…



Τι θα δούμε στο αποψινό επεισόδιο:

Η Ουμάι, απογοητευμένη από την απουσία της μητέρας της, βγαίνει κρυφά έξω αργά το βράδυ με μια φίλη της, την Πάρλα, όμως ένα ατύχημα την οδηγεί στο νοσοκομείο με τραύμα στο κεφάλι. Όλοι τρέχουν στο πλευρό της, και η αγωνία τους για την εξέλιξη της υγείας της μικρής, παραλίγο να προδώσει τη συγγένειά τους.

Δείτε το trailer του επεισοδίου:

Στο τέλος όλα πηγαίνουν καλά, όμως ο Τιμούρ και η Ρενγκίν ανακαλύπτουν ότι υπάρχει κάτι πολύ πιο σοβαρό που θα έπρεπε να τους ανησυχεί. Η φιλία της Ουμάι και της Πάρλα μπορεί να φέρει την καταστροφή στον γάμο του: η Πάρλα είναι η κόρη της Δρ. Ρενγκίν και γνωρίζει ότι η μητέρα της και ο Δρ.Τιμούρ εδώ και πολλά χρόνια δεν είναι μόνο συνάδελφοι. Τιμούρ και Ρενγκίν

προσπαθούν να διαλύσουν τη φιλία των δύο κοριτσιών και οι αποκαλύψεις διαδέχονται η μία την άλλη…

Η Ουμάι, από την άλλη, κατηγορεί την Μπαχάρ ότι η προσήλωσή της στη δουλειά την απομακρύνει από την ίδια με αποτέλεσμα το πρόσφατο ατύχημά της. Όμως, η Μπαχάρ καταφέρνει, με τον δικό τρόπο, να πείσει την κόρη της πως μία γυναίκα μπορεί να καταφέρει τα πάντα, χωρίς να εγκαταλείψει τα όνειρά της!

Πρωταγωνιστούν: Demet Evgar (Μπαχάρ), Buğra Gülsoy (Εβρέν), Mehmet

Yılmaz Ak (Τιμούρ), Hatice Aslan (Νεβρά), Ecem Özkaya (Ρενγκίν), Füsun

Demirel (Γκιουλτσέκ), Elit Andaç Çam (Τσαγλά), Demirhan Demircioğlu (Αζίζ

Ουράς), Nil Sude Albayrak (Σερέν), Alisa Sezen Sever (Ουμάι), Hasan

Şahintürk (Ρεχά)

Σενάριο: Ayça Üzüm

Σκηνοθεσία: Neslihan Yeşilyurt

Πηγή: skai.gr

