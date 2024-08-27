Λογαριασμός
Θοδωρής Μαραντίνης: Πήρε τα βουνά

Πεζοπορία στον Όλυμπο

Θοδωρής Μαραντίνης: Πήρε τα βουνά

Δεν είναι η πρώτη φορά που ο Θοδωρής Μαραντίνης κόβει βόλτες στα βουνά. Η καταγωγή του από τη Θεσσαλία όπου περνούσε πολύ μεγάλο διάστημα των διακοπών του από παιδί, τον έχει κάνει να αγαπήσει πολύ αυτά τα μέρη.

Όπως και τη φύση. Και ένα από τα αγαπημένα του χόμπι είναι η πεζοπορία στο βουνό.

My Happy place έγραψε ο ίδιος δημοσιεύοντας μια σειρά φωτογραφιών από τον Όλυμπο όπου πέρασε τις προηγούμενες μέρες κάνοντας πεζοπορία σε διαφορετικά μονοπάτια. Με τα μπατόν στα χέρια και το απαραίτητο σακίδιο με τα εφόδια για παν ενδεχόμενο, ο frontman των Onirama ανέβηκε βουνοπλαγιές και περπάτησε μέσα στο δάσος φτάνοντας σε πολύ όμορφους καταρράκτες και απολαμβάνοντας την απόκοσμη ατμόσφαιρα της ομίχλης που απλώνεται πάνω και γύρω από τα ψηλά έλατα.

Πηγή: womenonly

TAGS: Θοδωρής Μαραντίνης Όλυμπος WomenOnly
