Η Μαριέττα Χρουσαλά κούκλα και underwater

Δεν συζητάμε για το κορμί της. Μάνα τριών παιδιών. Και τώρα να πήγαινε ξανά για Σταρ Ελλάς, πάλι θα το έπαιρνε στο στέμμα και την κορδέλα. Η Μαριέττα Χρουσαλά παραμένει μια εξαιρετικά εντυπωσιακή γυναίκα.

Και ναι, έχει την οικονομική άνεση να περιποιείται τον εαυτό της, αλλά έχουμε δει κι άλλες που την έχουν και δεν είναι έτσι. Και εν αντιθέσει με άλλες η Μαριέττα Χρουσαλά παραμένει ένα καλό παιδί, όπως ήταν και όταν την πρωτογνωρίσαμε τη βραδιά που πήρε τον τίτλο της Σταρ Ελλάς και ξεκίνησε την καριέρα της στο Modeling.

Αυτό το καλοκαίρι με τον σύζυγό της Λέων Πατίτσα και τα παιδιά τους έχουν γυρίσει πολλά μέρη της Ελλάδας παραμένοντας όμως το μαγελύτερο μέρος του καλοκαιριού στη Μύκονο. Δεν έμειναν όμως μόνο εκεί. Και το γεγονός ότι κινούνται με σκάφος τους δίνει τη δυνατότητα να ανακαλύπτουν εκπληκτικά μέρη σε διάφορα νησιά που δεν είναι προσβάσιμα με τα πόδια ή αυτοκίνητο παρά μόνο δια θαλάσσης.

Σε ένα τέτοιο μέρος βρέθηκε η Μαριέττα και αποφάσισε να εξερευνήσει και κάτω απο το νερό, μια πολύ αγαπημένη της ασχολία. Και το βίντεο που μοιράστηκε εντυπωσιακό.

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.