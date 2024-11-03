Θοδωρής Μαραντίνης: Ο λόγος που ο μεγάλος του γιος αδιαφορεί για τους Onirama

Καλεσμένος στην εκπομπή «Weekenders» βρέθηκε ο Θοδωρής Μαραντίνης και μίλησε γηια τα πρώτα βήματα της μπάντας και την αμφισβήτηση που δέχτηκαν αλλά και για τα παιδιά του που είναι για εκείνον το κυρίως ζητούμενο της ζωής του.

«Ο Χατζηγιάννης άνοιξε τον δρόμο της pop στο ραδιόφωνο για να είμαστε δίκαιοι κι έπεσε στη φάση που κάναμε αυτή τη μουσική. Μπορέσαμε και μπήκαμε μέσα στον δρόμο που έχτισαν. Μετά από εμάς οι μπάντες άρχισαν να γίνονται πιο mainstream. Μέχρι τότε μόνο οι underground μπάντες έκαναν καριέρα, όπως Τρύπες και Ξύλινα Σπαθιά. Μπήκε στη μέση η διασκέδαση κι έγινε το live clubbing» είπε αρχικά ο Θοδωρής Μαραντίνης και συνεχισε:

«Μου είχε κάνει εντύπωση όταν ξεκίνησα να δειγματίζω τον πρώτο μας δίσκο, είχα έρθει στην Αθήνα με το demo. Πήρα με τη σειρά τη Μεσογείων με τις δισκογραφικές και χτυπούσα πόρτες. Θυμάμαι ένας υπεύθυνος να μού λέει χαρακτηριστικά ότι είναι πολύ ωραία τα τραγούδια σας ρε φίλε, αλλά δεν θυμίζουν κάτι. Μου είπανε ότι δεν είναι ούτε πολύ Μπλε ούτε C-Real και τού έλεγα ότι αυτό είναι το ζητούμενο. Ένας άλλος μάς είπε ότι είστε 6 άτομα και δεν χωράτε στον καναπέ της Μενεγάκη. Κολλούσαν σε κάτι σουρεάλ πράγματα»

«Η μεγαλύτερη μάχη που έδωσα και συνεχίζω να δίνω είναι το να έχω χρόνο με τα παιδιά μου. Είτε αυτό μου στοιχίζει οικονομικά, χρονικά ή ψυχικά» είπε ο Θοδωρής μιλώντας για τα δύο αγόρια που έχει αποκτήσει από τον γάμο του με τη Σίσσυ Χρηστίδου με την οποία πια έχουν χωρίσει και όχι ήρεμα και συνέχισε:

«Το ζητούμενο για εμένα είναι να έχω πολύ χρόνο με τα παιδιά μου γιατί μεγαλώνουν και όσο να λέμε ότι είναι το πιο ωραίο πράγμα στον κόσμο είναι και το πιο δύσκολο γιατί σιγά σιγά φεύγουν. Ο μεγάλος έχει μπει στην εφηβεία έχει αρχίσει να του είναι λίγο αδιάφορο όλο αυτό με τους Onirama, αφού δεν έχει τραπ δεν του αρέσει. Ακούει ξένη τραπ».

