Survivor: Αθηναίοι VS Επαρχιώτες - Έρχεται στον ΣΚΑΪ, με έπαθλο 250.000 ευρώ

Το Survivor, το απόλυτο παιχνίδι επιβίωσης, έρχεται ξανά στον ΣΚΑΪ ανανεωμένο, ανατρεπτικό και με το μεγαλύτερο χρηματικό έπαθλο που έχει δοθεί στην ελληνική τηλεόραση: 250.000 ευρώ!

Σε μία αναμέτρηση που θα γράψει ιστορία, αυτή τη φορά θα αγωνιστούν Αθηναίοι VS Επαρχιώτες.

Δύο διαφορετικοί κόσμοι αναμετρώνται σε ένα πεδίο μάχης που δεν συγχωρεί λάθη, όμως εδώ όλοι έχουν ίσες ευκαιρίες και ίδιες πιθανότητες για τη νίκη. Δεν υπάρχουν φαβορί!

Ποιοι θα επιβιώσουν και θα επικρατήσουν στο νέο Survivor;

Ένας θα κατακτήσει το τεράστιο χρηματικό έπαθλο των 250.000 ευρώ!

Οι αιτήσεις συμμετοχής άνοιξαν. Κάνε το βήμα και μπες στον κόσμο του Survivor. Εδώ τα όνειρα μπορούν να γίνουν πραγματικότητα, είναι στο χέρι σου!

Δείτε το τρέιλερ:

Αιτήσεις συμμετοχής: survivor.skaitv.gr

Πηγή: skai.gr

