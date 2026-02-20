«The Wall»: Από την αγάπη στα θρανία... απέναντι από τον «τοίχο»

Το «The Wall» στον ΣΚΑΪ, το πιο ανατρεπτικό τηλεπαιχνίδι γνώσεων, έρχεται αυτό το Σάββατο 21 Φεβρουαρίου στις 21.00, , με νέο επεισόδιο.

Αυτή τη φορά, ο Χρήστος Φερεντίνος υποδέχεται ένα ζευγάρι που γνωρίζεται από τα θρανία του φροντιστηρίου και μοιράζεται μέχρι σήμερα την αγάπη του για τη μουσική και τη δημιουργία.

Η Μαριλένα και ο Κωνσταντίνος, καλλιτεχνικοί τύποι και οι δύο, αποτελούν ένα ζευγάρι που συμπληρώνει ο ένας τον άλλον. Εκείνη, είναι εξωστρεφής και δραστήρια. Εκείνος, πιο ήσυχος, αλλά πάντα πρόθυμος να παίξει πιάνο για να τη συνοδεύσει. Στόχος τους είναι να κερδίσουν όσο το δυνατόν περισσότερα χρήματα για να αγοράσουν ένα αυτοκίνητο και να ανακαινίσουν το σπίτι τους.

Θα καταφέρει το νεαρό ζευγάρι να πετύχει τον στόχο του; Και πώς θα το χειριστούν εκείνοι; Θα υπογράψουν το Συμβόλαιο για να πάρουν την εγγύηση ή θα τα παίξουν όλα για όλα;

Οι κανόνες είναι απλοί.

Ο «Τοίχος» είναι... γενναιόδωρος στις σωστές απαντήσεις, αλλά αμείλικτος στις λάθος!

Δείτε το trailer:

