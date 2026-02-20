Happy Traveller στο Σαντιάγο της Χιλής: Σάββατο 21 Φεβρουαρίου

Το Σάββατο 21 Φεβρουαρίου στις 17.00, ο Ευτύχης Μπλέτσας και η Ηλέκτρα Αστέρη με το «Happy Traveller» στον ΣΚΑΪ ξεκινούν ένα συναρπαστικό ταξίδι στη μακρινή Χιλή και εξερευνούν την πρωτεύουσα της χώρας, το Σαντιάγο.

Η περιήγηση ξεκινά από το ιστορικό κέντρο της πόλης, με τους ταξιδιώτες μας να κάνουν την πρώτη στάση τους στην κεντρική πλατεία και το σημείο μηδέν, από το οποίο μετράνε όλες τις χιλιομετρικές αποστάσεις. Έπειτα, επισκέπτονται τον καθεδρικό ναό, το κεντρικό ταχυδρομείο και τα μικρά γραφικά δρομάκια της γύρω περιοχής, όπου συναντούν μικροπωλητές, οι οποίοι δίνουν ιδιαίτερο χρώμα στην πόλη.

Η ομάδα τις εκπομπής επισκέπτεται το Μουσείο Προκολομβιανής Τέχνης με τεχνουργήματα από τον αρχαίο πολιτισμό της Λατινικής Αμερικής. Σειρά έχουν οι αγορές - πηγαίνουν πρώτα στην παλιά αγορά τροφίμων με τα εστιατόρια και εκεί δοκιμάζουν τοπικές γεύσεις. Η εξερεύνηση συνεχίζεται στην αγορά Vega Central, όπου χτυπάει η καρδιά του Σαντιάγο. Είναι η μεγαλύτερη και πιο αυθεντική αγορά τροφίμων της πόλης, όπου ο Ευτύχης, μεταξύ άλλων, δοκιμάζει παραδοσιακό σάντουιτς και μας φέρνει λίγο πιο κοντά στη χιλιανή κουλτούρα.

Το οδοιπορικό συνεχίζεται με την επίσκεψη στο σπίτι-μουσείο του φημισμένου συγγραφέα και ποιητή, Πάμπλο Νερούδα. Έπειτα, ακολουθούν η γειτονιά Little Italy, την οποία δημιούργησαν Ιταλοί μετανάστες, το Μουσείο Τέχνης και ο λόφος της Αγίας Λουκίας με την πανοραμική θέα της πόλης. Στη συνέχεια, ο Ευτύχης και η Ηλέκτρα περνούν από το Προεδρικό Μέγαρο, φτάνουν μέχρι τη μεγάλη σημαία της Χιλής και δοκιμάζουν street food και παραδοσιακά empanadas στους πεζόδρομους του κέντρου.

Ένα ταξίδι στο Σαντιάγο, που θα μας μαγέψει και θα συνεχιστεί και στο επόμενο επεισόδιο.

Πηγή: skai.gr

