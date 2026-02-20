Mαρίνα Χαραλάμπους

Η αποχώρηση του Χρήστου Μυλωνά από το Survivor μετά τη μονομαχία με τον Ιωάννη Ρέβη, συνοδεύτηκε από ξεκάθαρες τοποθετήσεις στο skai.gr για όσα έζησε μέσα στο παιχνίδι!

Ο Χρήστος περιέγραψε τα πρώτα του συναισθήματα βγαίνοντας από το παιχνίδι και δεν δίστασε να πάρει θέση για τη διαμάχη του με τον Δημήτρη Θεοδωρόπουλο.

Παράλληλα, απάντησε στο αν ένιωσε ουσιαστική στήριξη από την ομάδα των Επαρχιωτών, αποκάλυψε τι θα άλλαζε στην πορεία του αν γύριζε τον χρόνο πίσω, ενώ εξήγησε και τους λόγους πίσω από την ξαφνική αλλαγή στάσης της ομάδας του απέναντι στον Μιχάλη Σηφάκη.

Πηγή: skai.gr

