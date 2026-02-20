Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Χρήστος Μυλωνάς: Τα πρώτα του συναισθήματα μετά την αποχώρηση από το Survivor

Τα πρώτα συναισθήματα του Xρήστου Μιλωνά μετά την αποχώρηση από το Survivor- Τι είπε στο  στο skai.gr για όσα έζησε μέσα στο παιχνίδι

Χρήστος Μυλωνάς: Τα πρώτα του συναισθήματα μετά την αποχώρηση από το Survivor

Mαρίνα Χαραλάμπους

Η αποχώρηση του Χρήστου Μυλωνά από το Survivor μετά τη μονομαχία με τον Ιωάννη Ρέβη, συνοδεύτηκε από ξεκάθαρες τοποθετήσεις στο skai.gr για όσα έζησε μέσα στο παιχνίδι!

Ο Χρήστος περιέγραψε τα πρώτα του συναισθήματα βγαίνοντας από το παιχνίδι και δεν δίστασε να πάρει θέση για τη διαμάχη του με τον Δημήτρη Θεοδωρόπουλο.

Παράλληλα, απάντησε στο αν ένιωσε ουσιαστική στήριξη από την ομάδα των Επαρχιωτών, αποκάλυψε τι θα άλλαζε στην πορεία του αν γύριζε τον χρόνο πίσω, ενώ εξήγησε και τους λόγους πίσω από την ξαφνική αλλαγή στάσης της ομάδας του απέναντι στον Μιχάλη Σηφάκη. 

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: SkaitvGR SurvivorGR αποχώρηση
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
71 0 Bookmark