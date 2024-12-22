Η αναζήτηση για την καλύτερη Φωνή της Ελλάδος συνεχίζεται και το έργο των αγαπημένων coaches του «The Voice of Greece» γίνεται πιο δύσκολο!

Από την Κυριακή 22 Δεκεμβρίου στις 21.00, ο χαρισματικός παρουσιαστής Γιώργος Καπουτζίδης μας καλωσορίζει στην τρίτη και πιο απαιτητική φάση του μουσικού διαγωνισμού: των Battles! Και σε αυτή τη διαδικασία, οι coaches χρειάζονται τη βοήθεια αγαπημένων καλλιτεχνών για την ανάθεση τραγουδιών στα μέλη των ομάδων τους, καθώς και στην προετοιμασία τους.

Στη φάση των Battles, ο Πάνος Μουζουράκης επιλέγει για συνεργάτη τον... Πάνο Μουζουράκη, δηλαδή τον εαυτό του! Ο Χρήστος Μάστορας έχει στο πλάι του την Αναστασία, ο Γιώργος Μαζωνάκης συνεργάζεται με την Kid Moxie και η Έλενα Παπαρίζου ενώνει τις δυνάμεις της με την Καίτη Γαρμπή.

Ο κάθε coach έχει στην ομάδα του 15 τραγουδιστές, οι οποίοι χωρίζονται σε έξι δυάδες και μία τριάδα, ερμηνεύοντας μοναδικά ντουέτα. Μόνο ένας ή μία όμως, θα πάρει το «εισιτήριο» για τα πρώτα live επεισόδια: Τα Cross Battles, εκτός κι αν κάποιος coach ενεργοποιήσει το button του steal!

Οι απαιτήσεις των coaches αυξάνονται, η αγωνία των διαγωνιζόμενων «χτυπά» κόκκινο και νέα acts έρχονται στη σκηνή του μεγαλύτερου μουσικού διαγωνισμού. Απόψε, οι τηλεθεατές θα έχουν την ευκαιρία να απολαύσουν την μουσική συνύπαρξη της Έλενας Παπαρίζου και της Καίτης Γαρμπή, οι οποίες ερμηνεύουν μεγάλες και διαχρονικές επιτυχίες της «Καίτης που αγαπήσαμε, αγαπάμε και θα εξακολουθούμε να αγαπάμε», και βάζουν «φωτιά» στη σκηνή του.

Πηγή: skai.gr

