Σπύρος Μπιμπίλας: Το κέρδος του από την πολιτική, η μηδενική και μη ευχάριστη προσωπική ζωή και η απόφασή του

Ο Σπύρος Μπιμπίλας είναι σίγουρα δραστήριος και πολυπράγμων. Δεν εφησυχάζει και δεν σταματάει ποτέ. Πέρα από όλες του τις υποχρεώσεις –που είναι πολλες- αυτή την περίοδο πρωταγωνιστεί και στην παράσταση «Καρυοθραύστης» στο Θέατρο Τζένη Καρέζη και μίλησε για όλα στο Λοιπόν που κυκλοφορεί και τον Παναγιώτη Βαζαίο.

-Φανταζόσουν ποτέ ότι θα ερχόταν η στιγμή που θα ορκιζόσουν βουλευτής;

«Όχι, δεν είχε περάσει ποτέ από το μυαλό μου, αν και από πολύ μικρός μού άρεσε να ασχολούμαι με τα κοινά. Το αντιμετώπισα ως κάτι πολύ φυσιολογικό, σαν κάτι καινούργιο που μπήκε στη ζωή μου. Συγκινήθηκα, όμως, γιατί το είδα ως μια δικαίωσή μου, αυτών που έζησα όλα τα προηγούμενα χρόνια».

-Άλλαξε η ζωή σου ως Βουλευτής; Δηλαδή πλέον έχεις άλλα προνόμια και οικονομικά οφέλη που δεν είχες πριν;

«Τα μόνο προνόμια που έχω από τότε που έγινα βουλευτής είναι ότι δεν πληρώνω κινητό και μου έχουν δώσει και ένα αυτοκίνητο, τα έξοδα του οποίου τα χρεώνομαι εγώ. Βενζίνες δηλαδή για τις μετακινήσεις μου. Ουσιαστικά ένα αυτοκίνητο μου έχουν δώσει τίποτε άλλο.

Εμείς οι βουλευτές των μικρότερων κομμάτων δίνουμε αρκετά χρήματα στα κόμματά μας, οπότε δεν κρατάω όλη την αμοιβή μου. Τα ίδια χρήματα εγώ έβγαζα και από τη δουλειά μου, την οποία έχω ελαχιστοποιήσει γιατί δεν προλαβαίνω να κάνω τηλεόραση και γυρίσματα, οπότε κάνω μόνο θέατρο. Το θέατρο με βοηθάει να είμαι καλά ψυχικά».

-Γιατί το λες αυτό, σε εξουθένωσε ψυχικά η πολιτική;

«Όχι μόνο η πολιτική αλλά τα πολλά προβλήματα του σωματείου και η προσωπική μου ζωή. Η προσωπική μου ζωή είναι μηδενική και δεν είναι ευχάριστη. Ευτυχώς που ασχολούμαι με όλα αυτά που κάνω κι έτσι δεν την σκέφτομαι καθόλου. Δεν με απασχολεί».

-Είναι αλήθεια ότι απέχεις από τη σεξουαλική επαφή;

«Εντελώς! Δεν ψάχνω πλέον ούτε τον έρωτα, ούτε με ενδιαφέρει η σεξουαλική επαφή. Έχω απογοητευτεί τόσο πολύ από του ανθρώπους, από τη συμπεριφορά τους, την ανεντιμότητα και την αχαριστία τους και δεν μπορώ να ασχολούμαι με τη μικρότητά τους. Εγώ θέλω να κάνω το καθήκον μου για να γίνει πιο υγιής η κοινωνία και να μπορέσουν οι άνθρωποι να συναισθανθούν ότι έχουν κάνει σφάλματα και να ζητήσουν συγγνώμη. Αυτός είναι ο στόχος μου».

-Γιατί έχεις πληγωθεί από τους ανθρώπους σε προσωπικό επίπεδο;

«Γιατί είχα επενδύσει σε λάθος ανθρώπους. Και αυτό με πλήγωσε τόσο πολύ που δεν θέλω να έχω με κανέναν άνθρωπο προσωπική επαφή. Φιλικές σχέσεις έχω με πάρα πολλούς ανθρώπους, αλλά προσωπικές με κανέναν. Έχω κλείσει την πόρτα στον έρωτα οριστικά. Είμαι αποφασισμένος σε αυτό».

-Μα ο έρωτας είναι η κινητήριος δύναμή μας πολλές φορές…

«Ο έρωτας είναι ένα πολύ ωραία πράγμα. Εγώ τώρα μπαίνω στα 70, έχω να κάνω πολλά χρόνια σεξ και δεν μ’ ενδιαφέρει. Έχω να κάνω τόσο ωραία πράγματα ακόμη όπως ταξίδια και να γράψω κάποια βιβλία που τα έχω στα σκαριά. Και φυσικά δεν θα αφήσω ποτέ το θέατρο, παρά μόνο αν νιώσω ότι βιολογικά δεν μπορώ να ανταπεξέλθω. Προς το παρόν αισθάνομαι πολύ νέος».

-Είναι αλήθεια ότι από τον Αλέξη Κούγια θα πάρεις ως αποζημίωση 14.000 ευρώ επειδή σε συκοφάντησε και σε πρόβαλε;

«Παραπάνω από 14.000 ευρώ είναι να πάρω από τον κύριο Κούγια, γιατί είναι και τα δικαστικά έξοδα και επίσης ενώ του απαγορευόταν με απόφαση να αναφέρεται στο όνομά μου, αυτός συνέχιζε να με προσβάλλει. Εγώ θα κάνω κάθε νομική ενέργεια μέχρι να δικαιωθώ πλήρως. Κανένας πολίτης αυτής της χώρας όσο ψηλά και αν βρίσκεται δεν έχει το δικαίωμα να λοιδορεί έναν άλλον πολίτη χωρίς να ξέρει το ποιόν του και χωρίς να ξέρει τι έχει προσφέρει».

-Αυτά τα χρήματα θα πάνε στο Σωματείο των Ηθοποιών;

«Καταρχάς δεν ξέρω αν θα τα πάρω, γιατί δεν ξέρω αν θα βρεθούν. Υπάρχει μία έφεση του κυρίου Κούγια που θα εκδικαστεί σε έναν χρόνο. Οπότε δεν ξέρω ακόμη ακριβώς τι θα κάνω. Σε μία άλλη περίπτωση που είχα κερδίσει χρήματα από δικαστική διαμάχη, τα έδωσα στο ΤΑΣΕΗ για τους αναξιοπαθούντες ηθοποιούς».

-Αναφέρεσαι στη διαμάχη που είχες με τον Γιώργο Λιάγκα και τη μήνυση που του είχες κάνει για συκοφαντική δυσφήμιση;

«Ναι. Τα πήρα τα χρήματα αυτά, καθώς είχα δικαιωθεί. Το ποσό δεν θα στο πω. Τώρα είμαστε φίλοι με τον Γιώργο. Λύθηκε η παρεξήγηση αυτή και ζήτησε συγγνώμη. Δεν κρατάω κακία σε κανέναν ακόμη και σε αυτούς που μ’ έχουν συκοφαντήσει».

