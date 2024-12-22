Τhe Voice: Oι 4 coaches ένωσαν τις φωνές τους - Η Τραϊάνα Ανανία «κόπηκε» στα Knockouts

Της Μαρίνας Χαραλάμπους

Τα Knockouts του «The Voice of Greece» έφτασαν στο τέλος τους, ανοίγοντας τον δρόμο για τα συναρπαστικά Battles που ξεκινούν την Κυριακή 22 Δεκεμβρίου! Ποιοι διαγωνιζόμενοι κατάφεραν να διεκδικήσουν τα τελευταία «εισιτήρια» για την επόμενη φάση;

Η Έλενα Παπαρίζου «έκοψε» την Τραϊάνα Ανανία

Στην ομάδα της Έλενας Παπαρίζου διαγωνίστηκαν οι Τραϊάνα Ανανία ο Μπάμπης και ο Γιάννης. Παρόλο που η γνωστή ηθοποιός Τραϊάνα Ανανία κέρδισε τα θετικά σχόλια τόσο του Χρήστου Μάστορα όσο και του Πάνου Μουζουράκη, η συγκινητική ερμηνεία του Γιάννη κατέκτησε τελικά την καρδιά της coach.

Στη συνέχεια η Παπαρίζου βρέθηκε αντιμέτωπη με ένα ακόμη δύσκολο δίλημμα όταν στη σκηνή ανέβηκαν οι Ιωάννα, η Κύρα και η Στέλλα. "“Εσύ πάντα ερχόσουν αλάνθαστη. Πάντα ερχόσουν και έκανες αυτό που έπρεπε. Είσαι έτοιμη” είπε στην Ιωάννα και η ίδια δεν μπορούσε να κρύψει τη συγκίνηση της.

Oι τέσσερις coaches ένωσαν τις φωνές τους

Ο Γιώργος Μαζωνάκης έδωσε τον τόνο με το τραγούδι "Πριγκιπέσσα" και η ανταπόκριση των συναδέλφων του ήταν άμεση!

Στη συνέχεια, ο Χρήστος Μάστορας κλήθηκε να πάρει τη δύσκολη απόφαση για το τελευταίο εισιτήριο των Knockouts. Η ένταση της στιγμής όμως διακόπηκε από ένα απρόσμενο σαρδάμ του τραγουδιστή.

Ο Μαζωνάκης αποκοιμήθηκε ενώ μιλούσε ο Μουζουράκης

Τα μεγάλα "λογύδρια" του Μουζουράκη έγιναν αντικείμενο πειράγματος από τους κριτές. Ο Γιώργος Καπουτζίδης, με το γνωστό του χιούμορ, σχολίασε χαρακτηριστικά: "Έτσι κι αλλιώς σε κόβουμε στο μοντάζ", προκαλώντας τα γέλια όλων των κριτών.

