Πέμη Ζούνη: «Δεν τον πήρα ποτέ στα σοβαρά τον τίτλο της ωραίας γιατί δεν μου άρεσα ποτέ»

Καλεσμένη στην εκπομπή «Weekenders» βρέθηκε η Πέμη Ζούνη με τον Δημήτρη Πανόπουλο κατά τη διάρκεια της κουβέντας τους να της κάνει ένα έμμεσο κομπλιμέντο.

«Να σας ρωτήσω πόσο δύσκολο ήταν να κουβαλήσετε τον τίτλο της ωραίας; Γιατί είστε μία γυναίκα που μεγαλώνετε κι ομορφαίνετε μεγαλώνοντας. Δεν θέλω να κάνω αδιάκριτη ερώτηση, δεν το πηγαίνω καθόλου προς τα εκεί, αλλά είναι αυτό που βλέπω κι εμένα μου αρέσει πολύ» της είπε ο παρουσιαστής με την ίδια την Πέμη Ζούνη να δίνει μια απάντηση που ξαφνιάζει.

«Δεν τον πήρα ποτέ στα σοβαρά τον τίτλο της ωραίας γιατί δεν μου άρεσα ποτέ. Τώρα που βλέπω τα παλιά μου πλάνα, λέω ότι ήσουν ωραία. Δεν το χάρηκα γιατί δεν μου άρεσα. Πάντα ήθελα κάτι άλλο, ξέρετε πώς είναι οι γυναίκες, οπότε το πέρασα χωρίς να με επηρεάσει. Τώρα το χαίρομαι και λέω ότι κακώς έπρεπε να το χαρείς» είπε αρχικά η αγαπημένη ηθοποιός και συνέχισε:

«Η γενιά μου ήταν αντιστάρ. Τα social media σε κάνουν να θέλει, να λαχταράς να αισθανθείς σταρ και αυτό κακοφορμίζει τα πράγματα. Εμείς ήμασταν αντιστάρ γιατί είχαμε ας το πούμε μορφωθεί, είχαμε περάσει από καλές και αυστηρές σχολές, κοιτούσαμε πολύ το ερμηνευτικό κομμάτι. Σνομπάραμε το σταριλίκι παρότι είχαμε κάνει υπέροχες φωτογραφίσεις, ωραίες παραγωγές. Αυτό μας έσωσε. Αν έχεις την αγωνία του προσώπου και της ομορφιάς μετά γκρεμοτσακίζεσαι».

-Δεν υπάρχει ένας αγώνας για μια νιότη που κρατάει για πάντα;

«Αυτός ο αγώνας είναι άνισος. Θα σε προδώσει. Εγώ έτσι αισθάνομαι»

