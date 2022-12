The Voice of Greece: H τελευταία Blind Audition ολοκληρώνει τις ομάδες των coaches - Δείτε το τρέιλερ

Την Κυριακή 18 Δεκεμβρίου 2022, στις 21.00, στον ΣΚΑΪ

Αυτή την Κυριακή, η τελευταία Blind Audition του THE VOICE OF GREECE φέρνει στις οθόνες μας συγκλονιστικές ερμηνείες ενώ οι coaches τα δίνουν όλα για να συμπληρώσουν τις ομάδες τους με τους καλύτερους!

Ελάχιστες είναι πλέον οι κενές θέσεις που περιμένουν τους υποψήφιους και ο Κωνσταντίνος Αργυρός, η Έλενα Παπαρίζου, ο Πάνος Μουζουράκης και ο Σάκης Ρουβάς έχουν να πάρουν δύσκολες αποφάσεις!

Το τελευταίο block της χρονιάς κάνει ο Σάκης Ρουβάς στην Έλενα Παπαρίζου όμως η στρατηγική του δεν φέρνει το επιθυμητό αποτέλεσμα! Μια διαγωνιζόμενη δημιουργεί μεγάλο άγχος στον Πάνο Μουζουράκη που… πανικοβάλλεται μπροστά στον κίνδυνο της απόρριψης! Για να την κερδίσει, παίρνει το μικρόφωνο και ερμηνεύει ένα δικό του τραγούδι από τα πρώτα χρόνια της δισκογραφίας του. Άραγε θα την εντυπωσιάσει; Η αδελφή της Ανδρομάχης που εκπροσώπησε φέτος την Κύπρο στη Eurovision ανεβαίνει στη σκηνή του TΗΕ VOICE OF GREECE και κάνει τις περισσότερες καρέκλες να γυρίσουν. Και ενώ οι τρεις coaches δίνουν τη μάχη τους ο Πάνος Μουζουράκης πάει μια βόλτα στο family room για να γνωρίσει καλύτερα… την αδελφή της!

Την ώρα που οι coaches καταλήγουν στους 33 παίκτες της ομάδας τους, ο Γιώργος Λιανός, ζει από κοντά κάθε αγωνία και κάθε χαρά των διαγωνιζόμενων! Ποιοι κρατάνε στα χέρια τους τα τελευταία εισιτήρια για τα Knock outs; Η απάντηση δίνεται αυτή την Κυριακή 18 Δεκεμβρίου στις 21.00!

