Οι Arctic Monkeys έρχονται Ελλάδα και το κοινό «τρελάθηκε»- Μέσα σε 5 λεπτά εξαντλήθηκαν τα early bird εισιτήρια

Ιδιαιτέρα, το "ιντερνετικό αδιαχώρητο" επικράτησε με την έναρξη της προπώλησης των εισιτηρίων για την εμφάνισή τους στο πλαίσιο του φεστιβάλ Release Athens στις 19 Ιουλίου 2023.

Oι Arctic Monkeys έρχονται στην Ελλάδα και το φιλοθεάμον- μουσικόφιλο εγχώριο κοινό τρελάθηκε!

Ιδιαιτέρα, το "ιντερνετικό αδιαχώρητο" επικράτησε με την έναρξη της προπώλησης των εισιτηρίων για την εμφάνισή τους στο πλαίσιο του φεστιβάλ Release Athens στις 19 Ιουλίου 2023.

Mέσα στα πρώτα πέντε λεπτά διάθεσης εξαντλήθηκαν τα 4.000 early bird εισιτήρια των 65€ για την πολυαναμενόμενη συναυλία των Arctic Monkeys στην Πλατεία Νερού.

«Η ανταπόκρισή σας στην έναρξη της προπώλησης για τις 19/7, με headliners τους Arctic Monkeys, είναι πρωτοφανής! Τα 4.000 early bird εισιτήρια των 65€ εξαντλήθηκαν μέσα στα πρώτα 5 λεπτά. Η προπώληση πλέον θα συνεχιστεί με τις επόμενες δύο φάσεις, όπου οι τιμές θα είναι 70 και 75 ευρώ, μέχρι εξάντλησης των συγκεκριμένων εισιτηρίων» σημειώνει στην επίσημη ανακοίνωσή του το Release Athens.

Το μεγαλύτερο rock συγκρότημα των ημερών μας, με τις αμέτρητες επιτυχίες και τις σπουδαίες live εμφανίσεις, έρχεται στην Αθήνα για την κορυφαία μουσική βραδιά του φετινού καλοκαιριού. Μαζί τους, οι εκρηκτικοί The Hives, στην πρώτη τους εμφάνιση στην Ελλάδα, και o ξεχωριστός Willie J Healey.

Έχουν περάσει 20 χρόνια από την ημέρα που τέσσερις παιδικοί φίλοι από το High Green του Sheffield αποφάσισαν να φτιάξουν μια μπάντα που πολύ γρήγορα έμελλε να κατακτήσει τον κόσμο. Οι Alex Turner, Jamie Cook, Matt Helders, παρέα με τον Nick O’Malley από το 2006, είδαν τη φήμη τους να μεγαλώνει με ιλιγγιώδη ρυθμό, «από στόμα σε στόμα», και μετά από τα πρώτα demo που κυκλοφόρησαν ελεύθερα στο internet δεν άργησαν να καταλήξουν στην αγκαλιά της εμβληματικής Domino Records.

Τον Οκτώβρη του 2005, κυκλοφόρησαν το 1ο τους single, “I Bet You Look Good on the Dancefloor”.

Τραγούδι-ύμνος μιας ολόκληρης γενιάς, πήγε κατευθείαν στην κορυφή των βρετανικών charts και αποτέλεσε τον απόλυτο προπομπό για την τεράστια καριέρα μιας μπάντας που τα επόμενα χρόνια θα γινόταν το μεγαλύτερο indie rock όνομα του 21ου αιώνα.

Το έξοχα τιτλοφορημένο ντεμπούτο τους, “Whatever People Say I Am, That’s What I’m Not” (2006), έσπασε όλα τα κοντέρ πωλήσεων την πρώτη εβδομάδα κυκλοφορίας του και σάρωσε κάθε πιθανό βραβείο μέχρι το τέλος τους έτους.

Η δεύτερη δισκογραφική δουλειά τους, “Favourite Worst Nightmare”, τους καθιέρωσε οριστικά οδηγώντας τους στη θέση του headliner στο Glastonbury και σε δύο μυθικές sold out εμφανίσεις στο Manchester, τις οποίες το NME χαρακτήρισε ως «συναυλίες μιας ολόκληρης γενιάς».

Η συνέχεια ήταν εξίσου εντυπωσιακή. Οι δίσκοι που ακολούθησαν - “Humbug” (2009), “Suck It See” (2011), “AM” (2013), “Tranquility Base Hotel & Casino” (2018) αλλά και το ολοκαίνουργιο “The Car” - κατέστησαν τους Arctic Monkeys ως ένα από τα μεγαλύτερα ονόματα της παγκόσμιας μουσικής σκηνής των τελευταίων 20 ετών, τόσο δημιουργικά όσο και εμπορικά (με πάνω από 25 εκατομμύρια πωλήσεις και 30 εκατομμύρια digital followers σε ολόκληρο τον κόσμο), αποδεικνύοντας πως είναι μία ανήσυχη μπάντα που εξελίσσει τον ήχο της από album σε album και, ταυτόχρονα, αναδεικνύοντας τον Alex Turner ως τον πιο ταλαντούχο στιχουργό της εποχής μας και έναν πραγματικά ξεχωριστό συνθέτη και χαρισματικό frontman, με 8 συνεχόμενα νο 1 albums στη Βρετανία (6 με τους Arctic Monkeys και 2 με τους Last Shadow Puppets).

Την Τετάρτη 19 Ιουλίου, οι Arctic Monkeys των αξεπέραστων “R U Mine?”, “Do I Wanna Know?”, “Star Treatment”, “Why’d You Only Call Me When You’re High?” και “Fluorescent Adolescent”, μεταξύ πολλών άλλων, θα ανέβουν στη σκηνή της Πλατείας Νερού για μια βραδιά που θα αποτελέσει το απόλυτο μουσικό ραντεβού της χρονιάς.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.