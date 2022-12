The Voice of Greece: Coaches και διαγωνιζόμενοι τα δίνουν όλα στην προτελευταία blind audition - Βίντεο

The Voice of Greece και αυτή την Κυριακή 11 Δεκεμβρίου στις 21.00 στον ΣΚΑΪ με τον Γιώργο Λιανό

Λίγο πριν ολοκληρωθούν οι Blind Auditions του THE VOICE OF GREECE ένα νέο, συναρπαστικό επεισόδιο γεμάτο έντονες συγκινήσεις και καταπληκτικές φωνές έρχεται απόψε στις 21.00 στον ΣΚΑΪ.

Οι coaches βρίσκονται μία ανάσα από την ολοκλήρωση των ομάδων τους. Ο Κωνσταντίνος Αργυρός, η Έλενα Παπαρίζου, ο Πάνος Μουζουράκης και ο Σάκης Ρουβάς δυσκολεύονται πια να πουν «σε θέλω», όταν όμως το κάνουν δίνουν πραγματική μάχη!

Ιδιαίτερα τολμηρός ο Κωνσταντίνος Αργυρός αυτή την Κυριακή, τολμά και μπλοκάρει έναν ανταγωνιστή του και εισβάλει στο family room αναζητώντας τη μητέρα μίας διαγωνιζόμενης! Η Έλενα Παπαρίζου πέφτει στα… γόνατα για τη φωνή μίας παίκτριας! Ένας διαγωνιζόμενος αφήνει στο καπέλο του και στην τύχη την επιλογή του coach που θα ακολουθήσει! Τι θα αποφασίσει το… καπέλο;

Ο Γιώργος Λιανός, καρδιοχτυπά μαζί τους υποψήφιους στο family room, σε κάθε audition! Ποιοι θα καταφέρουν να πάρουν το εισιτήριο της πρόκρισης για τη Knock out φάση; Αυτή την Κυριακή 11 Δεκεμβρίου στις 21.00!

Δείτε το τρέιλερ:



THE VOICE OF GREECE VII

IT’S OUR LUCKY 7!

#TheVoiceGR

Πηγή: skai.gr

