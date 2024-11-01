Το «The Voice of Greece» επέστρεψε δυναμικά στην τηλεόραση του ΣΚΑΪ, με τον Γιώργο Καπουτζίδη στην παρουσίαση και τους Πάνο Μουζουράκη, Χρήστο Μάστορα, Γιώργο Μαζωνάκη, Έλενα Παπαρίζου σε ρόλους coaches, κερδίζοντας την προτίμηση του τηλεοπτικού κοινού. Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία της Nielsen, κατά τον πρώτο μήνα προβολής του, ο αγαπημένος μουσικός διαγωνισμός τερμάτισε πρώτος στο σύνολο κοινού με ποσοστό 23,3% και πρώτος στο δυναμικό κοινό 18-54 με 19,8%. 2.323.151 τηλεθεατές έγιναν μέλη της παρέας του Σαββατοκύριακου έστω και για 1’.

Αυτό το Σάββατο 2 και την Κυριακή 3 Νοεμβρίου στις 21.00, στον ΣΚΑΪ, οι Blind Auditions συνεχίζονται με δύο ακόμα επεισόδια! Οι υποψήφιοι διαγωνιζόμενοι ανεβαίνουν στο stage για να αναδείξουν τις φωνητικές τους ικανότητες και να προκαλέσουν τους coaches στη μάχη της... διεκδίκησης! Φυσικά, το κέφι και το χιούμορ δεν λείπει... Όλη αυτή η ευχάριστη διάθεση οφείλεται στους πιο ευχάριστους και ευφυείς coaches. Ποια ταλέντα θα τους κερδίσουν και θα τους κάνουν να πατήσουν το διάσημο πλέον κόκκινο κουμπί; Ποιος από τους coaches θα... μπλοκαριστεί δύο φορές; Ποια Ολυμπιονίκης μεταφέρεται από το Family Room στη σκηνή του «The Voice of Greece»;

Ο Γιώργος Καπουτζίδης δίνει, όπως πάντα, τη θετική του ενέργεια και διάθεση στους υποψήφιους διαγωνιζόμενους και μεταφέρει τον παλμό από όσα συμβαίνουν στα backstage.

Οι Blind Auditions του «The Voice of Greece» συνεχίζονται στον ΣΚΑΪ το Σάββατο 2 και την Κυριακή 3 Νοεμβρίου στις 21.00.

«THE VOICE OF GREECE»

Κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 21.00, στον ΣΚΑΪ

Δείτε το trailer:

