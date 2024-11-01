Στη δημοσιότητα το τρέιλερ της δεύτερης σεζόν του «Squid Game»

Τρία ολόκληρα χρόνια το περιμέναμε και πλέον είναι γεγονός.

Η δεύτερη, πολυσυζητημένη, σεζόν του «Squid Game» θα ανέβει στην πλατφόρμα του Netflix στις 26 Δεκεμβρίου και το τρέιλερ προκάλεσε, όπως ήταν αναμενόμενο, φρενίτιδα στους εκατομμύρια θαυμαστές του.

Η σερά- φαινόμενο ετοιμάζεται να κάνει θριαμβευτική επιστροφή αναμφισβήτητα αποτελεί το μεγαλύτερο «streaming event» της χριστουγεννιάτικης περιόδου.

Όπως βλέπουμε στο τρέιλερ ο Seong Gi-hun βρίσκεται για ακόμη μία φορά στο επίκεντρο μιας ανελέητης μάχης επιβίωσης, αντιμέτωπος με πλήθος διαγωνιζόμενων στους προσπαθεί απεγνωσμένα να εξηγήσει τη φρικτή πραγματικότητα για το «παιχνίδι του καλαμαριού».

Οι συμπαίκτες όμως τον αγνοούν επιδεικτικά και θέλουν αντιθέτως «ένα τελευταίο παιχνίδι».

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.