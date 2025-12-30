The Voice of Greece: Ο Κωνσταντίνος Κωμοδρόμος είναι ο μεγάλος νικητής

Ολοκληρώθηκε το βράδυ της Δευτέρας ο μεγάλος τελικός του «The Voice of Greece», με τον Κωνσταντίνο Κωμοδρόμο να αναδεικνύεται μεγάλος νικητής της 11ης σεζόν του μουσικού ριάλιτι του ΣΚΑΪ.

Ο Κωνσταντίνος Κωμοδρόμος, μέλος της ομάδας της Έλενας Παπαρίζου, κατάφερε να ξεχωρίσει από την πρώτη του εμφάνιση μέχρι και τον τελικό, κερδίζοντας τόσο τους coaches όσο και το τηλεοπτικό κοινό με τη φωνή, την ερμηνεία και τη σκηνική του παρουσία.

Δείτε στιγμιότυπα από τον τελικό του μεγάλου διαγωνισμού:

Πηγή: skai.gr

