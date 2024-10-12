Της Μαρίνας Χαραλάμπους

Tο «The Voice of Greece» επιστρέφει δυναμικά στις οθόνες μας για να μας χαρίσει μοναδικές μουσικές στιγμές και ανακαλύψεις νέων ταλέντων. Οι τέσσερις coaches, με πλούσια εμπειρία στη μουσική βιομηχανία, θα βρεθούν στις κόκκινες καρέκλες για να αναζητήσουν τις πιο υποσχόμενες φωνές.

Με τα αυτιά τους στραμμένα στις λεπτομέρειες κάθε ερμηνείας, θα διεκδικήσουν τους διαγωνιζόμενους που θα καταφέρουν να τους συναρπάσουν.

Το πάθος για τη μουσική φουντώνει! Οι διαγωνιζόμενοι δίνουν τον καλύτερό τους εαυτό και οι τέσσερις αγαπημένοι coaches Έλενα Παπαρίζου, Πάνος Μουζουράκης, Χρήστος Μάστορας και Γιώργος Μαζωνάκης, ξεσπούν σε επικές μάχες για να τους κερδίσουν!

Το «The Voice of Greece» επιστρέφει το Σάββατο 12/10 στις 21:00 στον ΣΚΑΪ, με τον συναρπαστικό Γιώργο Καπουτζίδη στο τιμόνι της παρουσίασης. Λίγο πριν τη μεγάλη πρεμιέρα ο αγαπημένος παρουσιαστής μας απαντάει σε όλα και κάνει αρκετές αποκαλύψεις.

Πώς νιώθει για την επιστροφή του στο talent show; Πώς σχολιάζει τους τέσσερις coaches; «Έχουν χημεία; Υπάρχει ανταγωνισμός μεταξύ τους για τη διεκδίκηση των νέων ταλέντων;».

Στο ερώτημα ποια είναι τα χαρακτηριστικά που πρέπει να έχουν όσοι δηλώνουν συμμετοχή στο «Τhe Voice of Greece», ο παρουσιαστής απάντησε: «Φωνή, πάθος και προσωπικότητα».

Θα δούμε «μάχες» μεταξύ των κριτών κατά τη διάρκεια των blind auditions; Ποιος coach σύμφωνα με τον Γιώργο Καπουτζίδη, θα καταφέρει να κερδίσει το «The Voice of Greece;».

Ποια είναι τα δυνατά σημεία των coaches;

Η βραδιά θα είναι γεμάτη εκπλήξεις - Δείτε αποκλειστικά ένα απολαυστικό στιγμιότυπο από την πρεμιέρα του «The Voice of Greece»

Ένας παίκτης θα τολμήσει να ζητήσει από την λαμπερή Έλενα Παπαρίζου, να τραγουδήσουν μαζί τη μεγάλη της επιτυχία «My Number One». Η αντίδραση της τραγουδίστριας θα μας εκπλήξει ευχάριστα, καθώς θα αποδεχτεί την πρόταση, δημιουργώντας μια υπέροχη στιγμή.

Το μουσικό ταξίδι ξεκινά! Συντονιστείτε το Σάββατο 12 Οκτωβρίου στις 21:00 στον ΣΚΑΪ για την πρεμιέρα του «The Voice of Greece» και απολαύστε το επόμενο επεισόδιο το Σάββατο 19 Οκτωβρίου!

