Survivor: «Πήγε για μαλλί και αποχώρησε κουρεμένη» η Αγγελική

Μια μεγάλη ανατροπή επιφύλασσε η τελευταία αναμέτρηση για παραμονή στο Survivor. Η Ekaterina και ο Μιχάλης ψηφίστηκαν από τους συμπαίκτες τους ως οι δύο υποψήφιοι προς αποχώρηση. Ωστόσο η επιλογή του Γιάννη αποτέλεσε έκπληξη. Ο αρχηγός υπέδειξε ως τρίτη υποψήφια την Αγγελική, αφού πρώτα εξήγησε ότι πρόκειται για στρατηγικό σχέδιο. Η Αγγελική με τη σειρά της ανέφερε πως συνειδητά βρίσκεται σε αυτή τη θέση, για να βγάλει εκτός παιχνιδιού έναν από τους δύο πιο αδύναμους συμπαίκτες της.

Η τριάδα εισήλθε στην μονομαχία όμως αυτή ήταν πιο απαιτητική από αυτό που ενδεχομένως φανταζόταν η Αγγελική όταν έθετε τον εαυτό της σε αυτήν την κατάσταση. Η παίκτρια τελικά ήταν εκείνη που υπέκυψε πρώτη και αποχώρησε από το παιχνίδι. Αμέσως μετά την ήττα της αποδέχθηκε την κατάσταση αναγνωρίζοντας το ρίσκο της επιλογής της.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.