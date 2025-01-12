«The Voice of Greece» -Τrailer 12/01/2025: Τα live cross battles συνεχίζονται!

Ο Γιώργος Καπουτζίδης ετοιμάζεται να μας καλωσορίσει, για ένα ακόμα βράδυ, στο «The Voice of Greece» και στο δεύτερο συναρπαστικό LIVE CROSS BATTLES!

Απόψε στις 21.00, μέσα από την τηλεόραση του ΣΚΑΪ, θα έχουμε την ευκαιρία να δούμε τις μουσικές μονομαχίες 16 ακόμα διαγωνιζόμενων. Εκείνοι, χωρίζονται σε ζευγάρια, αποτελούμενα από αντίπαλες ομάδες των coaches και ανεβαίνουν στη σκηνή του μουσικού διαγωνισμού για να ερμηνεύσουν τραγούδια από το ελληνικό και ξένο ρεπερτόριο. Ο Πάνος Μουζουράκης, ο Χρήστος Μάστορας, ο Γιώργος Μαζωνάκης και η Έλενα Παπαρίζου αναμένουν με αγωνία να παρακολουθήσουν τις εμφανίσεις των μελών, που εκπροσωπούν τις ομάδες τους, καθώς θα μάθουν ποιοι θα πείσουν το τηλεοπτικό κοινό ότι αξίζουν τα τελευταία «εισιτήρια» για τον ημιτελικό.

Οι διαγωνιζόμενοι από κάθε ομάδα για απόψε 12/01:

#TeamPanistes: Johny Diskos, Βαγγέλης Κακουλάκης, Μαργαρίτα Γεώργα.

#TeamChristos: Βασίλ Τοσλλούκου, Τηλέμαχος Αβραντάς, Amal Id Saboune, Αντζελίνα Τάσση.

#TeamMazwnakis: Πάνος Τσάρος, Στέφανος Μπάρλας, Αλεξία Κατωμέρη, Βαγγέλης Ζούλας.

#TeamHelena: Γιάννης Σιαχάμης, Fey Kross, Γιάννης Αγόρας, Ιωάννα Κατσαρού, Νωαίνα.

Αξίζει να σημειωθεί ότι, από το 1ο Live Cross Battle, που μεταδόθηκε το Σάββατο 11 Ιανουαρίου, έχουν πάρει πρόκριση για τον ημιτελικό οι: Ειρήνη Αγγελάκη (#TeamMazwnakis), Κωνσταντίνος Δάλλας (#TeamPanistes), Fernando Retzepi (#TeamMazwnakis), Φιλίππα Κοκορομύτη (#TeamChristos), Σοφία Χριστοφορίδου (#TeamPanistes), Νίκος Ρουβάς (#TeamChristos), Ευαξένια Ανθούλα (#TeamPanistes), Πάνος Κατσιέρης (#TeamMazwnakis).

Ακόμα, η Έλενα Παπαρίζου και ο Χρήστος Μάστορας ανεβαίνουν στη σκηνή του #TheVoiceGR και ερμηνεύουν ένα μοναδικό ντουέτο!

Τα LIVE CROSS BATTLES συνεχίζονται και όλα οδηγούν στο δρόμο για τον... μεγάλο τελικό και την ανάδειξη της καλύτερης Φωνής της Ελλάδος!

«THE VOICE OF GREECE»

Κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 21.00, στον ΣΚΑΪ

