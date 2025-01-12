Τα όργανα για την Eurovision 2025 ξεκίνησαν. Μετά τον αποκλεισμό του τραγουδιού «Θα μάθω να αγαπώ» με ερμηνευτές τη Σαλίνα Γαβαλά και τον Tsiak, με συνθέτη (και στιχουργό) τον Μπάμπη Στόκα από τον εθνικό τελικό, ερμηνεύτρια και δημιουργός φαίνεται ότι διαφωνούν για το ποιος ήξερε τι (!).

Δείτε σχετικά: Eurovision 2025: Αυτά είναι τα 12 τραγούδια του ελληνικού Τελικού - Ποιοι προκρίθηκαν

Αρχικά, μιλώντας στην εκπομπή «Χαμογέλα και Πάλι», ο Μπάμπης Στόκας υποστήριξε ότι δεν γνώριζε πως το τραγούδι που έδωσε στη φίλη του, Σαλίνα Γαβαλά, ήταν υποψήφιο για τον εθνικό τελικό της Eurovision. Μάλιστα, είπε ότι έμαθε από τα μέσα ενημέρωσης τι συνέβη, μόλις ανακοινώθηκαν τα 12 τραγούδια που επιλέχθηκαν.

Με τη σειρά της, η τραγουδίστρια υποστήριξε στο Mega πως ο Μπάμπης Στόκας ήταν ήξερε ότι είχε καταθέσει το τραγούδι του στην επιτροπή, λέγοντας μάλιστα ότι «μπορεί να έχει σπαστεί από αυτήν την ιστορία» και να λέει ότι δεν της το έδωσε.

Σε νέες δηλώσεις σήμερα στην ίδια εκπομπή, ο καλλιτέχνης και δημιουργός είπε ότι «η Σαλίνα πρότεινε το τραγούδι για τη Eurovision. Δεν το ήξερα, το έμαθα μετά και της είπα ότι δεν έχω πρόβλημα».

Μάλιστα τόνισε χαρακτηριστικά: « Από εκεί και πέρα δεν ασχολήθηκα περαιτέρω. Δεν με ενδιαφέρει η Eurovision, δεν μου καίγεται καρφί. Μην ψάχνουμε να βρούμε θέματα, δεν υπάρχουν».

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.