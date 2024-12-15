The Voice: Δυναμικές αναμετρήσεις, δύσκολες αποφάσεις και Μουζουράκης - Σπανού σε μια unplugged συναυλία απόψε στον ΣΚΑΪ ( Δείτε το Trailer)

Απόψε στις 21.00, οι τηλεθεατές του ΣΚΑΪ θα έχουν την ευκαιρία να παρακολουθήσουν ένα ακόμα συναρπαστικό επεισόδιο των Knockouts του «The Voice of Greece». Νέες δυναμικές αναμετρήσεις, δύσκολες αποφάσεις και μία «μαγική» unplugged συναυλία, υπόσχονται να κρατήσουν αμείωτο το ενδιαφέρον τους!

Εννέα διαγωνιζόμενοι από την ομάδα του Πάνου Μουζουράκη, με guest coach στο πλευρό του τη Μαρίνα Σπανού, ανεβαίνουν στη σκηνή του μουσικού διαγωνισμού και ερμηνεύουν τραγούδια που αναδεικνύουν τις φωνητικές ικανότητες τους. Μία τριάδα όμως, βάζει σε μεγάλη σκέψη και δυσκολία τον coach...

Ο Χρήστος Μάστορας, έχοντας ως guest coach τον Αναστάσιο Ράμμο, χωρίζει σε τρεις τριπλέτες τους διαγωνιζόμενους του και ερμηνεύουν τραγούδια από το ελληνικό και ξένο ρεπερτόριο.

Από την ομάδα του Γιώργου Μαζωνάκη, ο οποίος είχε την πολύτιμη βοήθεια του guest coach Apon, διαγωνίζονται εννέα μέλη της. Τα τραγούδια που έχουν επιλεγεί είναι κυρίως του ελληνικού ρεπερτορίου, αλλά υπάρχουν και κάποια του ξένου που ξαφνιάζουν ευχάριστα.

Το διαγωνιστικό κομμάτι της βραδιάς, συμπληρώνουν έξι φωνές από την ομάδα της Έλενας Παπαρίζου, με guest coach τον Στέλιο Διονυσίου. Και απόψε όμως, ο παράγοντας τύχη παίζει σημαντικό ρόλο, καθώς ένας coach ενεργοποιεί το steal του και «κλέβει» μία φωνή για την ομάδα του.

Στα highlight της βραδιάς, ο Πάνος Μουζουράκης και η Μαρίνα Σπανού, οι οποίοι μόνο με μία κιθάρα και ένα πιάνο, μας χαρίζουν την πιο «μαγική» unplugged συναυλία. Ένα ξεχωριστό medley αγαπημένων τραγουδιών, από την προσωπική δισκογραφία τους, αναμένεται να μας «ταξιδέψει».

Τα Knockouts του «The Voice of Greece» φθάνουν σιγά– σιγά στο τέλος τους και η αγωνία κορυφώνεται! Πώς διαμορφώνονται οι ομάδες των τεσσάρων coaches; Ο παρουσιαστής Γιώργος Καπουτζίδης επιφυλάσσει κάποια έκπληξη ή θα κρατήσει κλειστά τα χαρτιά του μέχρι το τελευταίο επεισόδιο των Knockouts;

Δείτε το trailer:

The Voice: Κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 21.00 στον ΣΚΑΪ με τον Γιώργο Καπουτζίδη

Πηγή: skai.gr

