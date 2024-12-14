Στεφανία Γουλιώτη: «Η καραντίνα με βοήθησε πολύ, γιατί ήρθα κοντά στα «θέλω» μου και στο ποια είμαι»

Mεγάλωσε στο Παλαιό Φάληρο, γνωρίζοντας από μικρή πως ο δρόμος της τέχνης είναι αυτός που πρέπει να ακολουθήσει. Μόνο τυχαίο δεν είναι πως η Στεφανία Γουλιώτη τελειώνοντας το σχολείο μπήκε στη Γεωλογική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών, όπου και φοίτησε μόλις για δυο χρόνια.

Ο λόγος που δεν κατάφερε να αποφοιτήσει, είναι ότι παράλληλα έγινε δεκτή στη Δραματική Σχολή του Εθνικού Θεάτρου από όπου αποφοίτησε με άριστα το 2004. Τα τελευταία χρόνια σάρωσε ερμηνεύοντας την… «σκύλα» Αλεξάνδρα , σύζυγο του Χριστόφορου Παπακαλιάτη στο Maestro. Έναν ρόλο που αγάπησε. Η ίδια μίλησε για όλα στο Λοιπόν που κυκλοφορεί και τον Ανδρέα Θεοδώρου.

-Είναι εύκολο να πλησιάσετε και να αγαπήσετε έναν τέτοιο χαρακτήρα;

«Γιατί να μην τον αγαπήσω; Είναι μια γυναίκα που έπεσε στην παγίδα του να μοιάσει με τον πατέρα της. Αυτό είδαμε στον δεύτερο κύκλο, χρειάστηκε ψυχανάλυση και νομίζω πως μπορεί να συστήθηκε με έναν συγκεκριμένο τρόπο, όμως θεωρώ πως εκ των υστέρων είναι μια γυναίκα απελπισμένη όπως πολλές γυναίκες. Με τον συγκεκριμένο χαρακτήρα ο Χριστόφορος η αλήθεια είναι πως είχε μια πολύ μεγάλη πρόκληση».

-Είδαμε την «Αλεξάνδρα» να έχει πολλά «κουτάκια» στη ζωή της, υπάρχουν αυτά και στην πραγματική ζωή;

«Βέβαια, κάποια στιγμή λέει «έκανα κλικ σε όλα τα κλισέ» και αυτό είναι μια πολύ λεπτή απόχρωση κάποιων συμπεριφορών που έχουν οι γυναίκες στη σημερινή κοινωνία. Χαίρομαι γιατί το «Maestro» ήταν μια σειρά που έθιξε πολλά κοινωνικά ζητήματα. Ένα από αυτά λοιπόν ήταν το πόσο οι γυναίκες είναι εγκλωβισμένες μέσα στην ιστορία που πρέπει να διηγηθούν στον κοινωνικό τους περίγυρο. Η ιστορία της «Αλεξάνδρας» είναι μια χαρακτηριστική περίπτωση που πρέπει να υπακούσει σε κάποιους κανόνες που της έχουν επιβάλει. Δεν είναι καθόλου ελεύθερη και έχει πέσει στην ίδια την παγίδα της ζωής που έχει στήσει μόνη της».

-Εσείς στην ζωή σας, αισθανθήκατε ποτέ αυτά τα «πρέπει» της κοινωνίας;

«Ναι, έχω αισθανθεί φουλ τα «πρέπει» της κοινωνίας. Μετά από μια ηλικία που κατάφερα να αναγνωρίσω αυτό το πράγμα, και με βοήθησε πολύ και η καραντίνα σε αυτό, γιατί ήρθα κοντά στα «θέλω» μου στο ποια είμαι, κατάφερα να περνάω καλύτερα».

-Βοήθησε η ψυχανάλυση στο κομμάτι της απελευθέρωσης σας;

«Φυσικά βοήθησε η ψυχανάλυση, αυτό το κομμάτι δεν το αφήνεις ποτέ. Με το που πας να το αφήσεις, σου χτυπάει καμπανάκι. Έχω κάνει πολλή ψυχανάλυση, γιατί είναι δύσκολο να παραδεχτείς για σένα πολλά πράγματα που πρέπει. Αλλά δεν πρέπει να τα παραδεχτείς με το να στο λέει ο άλλος που έχεις απέναντι, γιατί τον βλέπεις σαν εχθρό. Αν στα λέει ο εαυτός σου όμως-γιατί αυτό σου καθρεφτίζει ένας θεραπευτής, αρχίζει να σκάει πολύ πιο έντονα μέσα σου».

-Ποιο είναι το μεγαλύτερο μάθημα που πήρατε μέσα από την ψυχοθεραπεία;

«Μέσα από την ψυχοθεραπεία κατάλαβα ότι όσο μικρότερα βήματα κάνω για να αναγνωρίσω κάποιες συμπεριφορές στις οποίες είμαι παγιδευμένη τόσο πιο όμορφη θα γίνει η ζωή μου και των ανθρώπων που είναι μαζί μου».

-Έχετε σκεφτεί το επόμενο βήμα σας τηλεοπτικά δεδομένου ότι έρχεστε και μετά από μια μεγάλη επιτυχία, όπως ήταν το «Maestro»;

«Ναι, υπάρχουν διάφορες συζητήσεις. Εξαρτάται από το σενάριο και το τι σου δίνουν να παίξεις. Έχουν έρθει πολύ δυνατές προτάσεις μετά το «Maestro» και νομίζω θα γίνουν πραγματικότητα».

