Πάγωσε η Καραβάτου με την άκαιρη ερώτηση που έκανε ο Μουτσινάς μπροστά στην κόρη της

Καλεσμένη στο «Νίκος Μουτσινάς βραδιάτικα» βρέθηκε χθες η Κατερίνα Καραβάτου και καθώς ήταν Παρασκευή βράδυ και το Σάββατο δεν ξυπνάνε νωρίς για τις υποχρεώσεις του σχολείου, πήρε μαζί της στο πλατό την 13χρονη κόρη της, Αέλια.

Μαθημένη από μικρή στα τηλεοπτικά πλατό, η Αέλια που έχει το καλλιτεχνικό κομμάτι στο DNA της και από μικρή έχει δείξει να ενδιαφέρεται κι η ίδια για τον χώρο, κάθισε στο κοινό να παρακολουθήσει την εκπομπή και τη μητέρα της.

Και όλα καλά, μέχρι τη στιγμή που ο Νίκος Μουτσινάς απόλυτα αυθόρμητα ρώτησε την παορυσιάστρια του My Style Rocks, για την προσωπική της ζωή.

«Υπάρχει στον εγκέφαλο σου σαν σχεδιασμός – γιατί το έκανες, έκανες τον γάμο, έκανες τα παιδιά, μια χαρά αλλά είσαι μια νέα κοπέλα – ότι υπάρχει η πιθανότητα να γνωρίσω έναν τύπο και με κάποιον τρόπο να πω ότι αυτός ο τύπος μαζί μου μπορεί να μοιραστεί την καθημερινότητα όπως την έχω φτιάξει» της είπε ο παρουσιαστής με την Κατερίνα Καραβάτου να παγώνει:

«Είναι η Αέλια εδώ, στο κοινό» υπενθύμισε αρχικά, μουδιασμένα ελαφρώς, η Κατερίνα Καραβάτου για να συμπληρώσει τα εξής αμέσως μετά. «Ρε συ, είναι δυνατόν να βγαίνω σε όλες τις εκπομπές και να λέω αυτά που λέω, «όχι, τα παιδάκια είναι μικρά» και να κάνεις την ερώτηση αυτή μπροστά στην Αέλια; Είσαι με τα καλά σου;».

«Κατερίνα, μα δεν είπα να μου πεις αν γίνεται κάτι στη ζωή σου. Πρόσεχε… Ότι μπορώ μαζεύω! Πάω σε ένα μπρέικ και έρχομαι» απάντησε ο Νίκος Μουτσινάς επιχειρώντας να «σώσει» κάπως την κατάσταση και πήγε άμεσα σε break…

