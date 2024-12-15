Της Μαρίνας Χαραλάμπους

Τα Knockouts ανεβάζουν την ένταση στα ύψη, καθώς οι coaches καλούνται να πάρουν δύσκολες αποφάσεις. Χρήστος Μάστορας, Πάνος Μουζουράκης, Ελενα Παπαρίζου και Γιώργος Μαζωνάκης αντιμετωπίζουν μεγάλα διλήμματα, καθώς καλούνται να αποχωριστούν ταλαντούχους παίκτες και να διαμορφώσουν τις τελικές τους ομάδες.

Η Έλενα Παπαρίζου και ο Στέλιος Διονυσίου δημιούργησαν μια μαγική στιγμή στη σκηνή του #TheVoiceGR, καθώς οι φωνές τους ενώθηκαν με υπέροχα ντουέτα και ερμηνείες. "Θα συγκινηθώ, κάνεις να χορεύει η ψυχή μου όταν τραγουδά" εκμυστηρεύτηκε η Έλενα Παπαρίζου στον τραγουδιστή.

Στη συνέχεια, στη σκηνή ανέβηκε η Τζίνα, η οποία ερμήνευσε το τραγούδι "Defying Gravity". Μετά την ερμηνεία της θέλησε να στείλει ένα ισχυρό μήνυμα. «Θα ήθελα αυτό το τραγούδι, επειδή μου έστειλαν και κάποια μηνύματα διάφορα παιδιά που βίωσαν bullying, θα ήθελα αυτή την εμφάνιση να την αφιερώσω σε αυτά τα παιδιά και σε όλα τα παιδιά που βρίσκονται στα σχολεία τους και βιώνουν αυτή την κατάσταση. Αυτές τις ευαίσθητες ψυχές που μπορεί να κλείνονται σε χώρες, όπως Μάγος του Οζ, η χώρα του ποτέ, όπως η Αλίκη στη χώρα των θαυμάτων. Θέλω να το αφιερώσω σε αυτούς» είπε συγκινημένη η διαγωνιζόμενη.

Ο Πάνος Μουζουράκης "έκλεψε" τη Σοφία από την ομάδα του Χρήστου Μάστορα. Ο Μουζουράκης, που είχε εκδηλώσει έντονο ενδιαφέρον για την ταλαντούχα διαγωνιζόμενη από την αρχή, κατάφερε τελικά να την κερδίσει στην ομάδα του.

«THE VOICE OF GREECE»

Κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 21.00, στον ΣΚΑΪ

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.