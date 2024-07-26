«The Kardashians»: Το διάσημο ριάλιτι συνεχίζει στο Hulu για έκτη σεζόν

Το διάσημο ριάλιτι «The Kardashians» συνεχίζει στο Hulu για έκτη σεζόν με 20 νέα επεισόδια. Η 5η σεζόν έκανε πρεμιέρα στις 23 Μαΐου και σύμφωνα με τη Disney, εξασφάλισε 3,9 εκατ. προβολές παγκοσμίως τις πρώτες τέσσερις ημέρες, σε Hulu, Disney+ και Star+. Αυτό σηματοδοτεί την πιο επιτυχημένη πρεμιέρα μη σεναριακών σειρών φέτος, σε όλες τις πλατφόρμες streaming της Disney.

Επίσης το σόου κατάφερε να έχει το δεύτερο σε τηλεθέαση ντεμπούτο μετά τη σειρά «Shōgun» η οποία έσπασε όλα τα ρεκόρ και κατέλαβε την πρώτη θέση σε όλες τις πρεμιέρες σειρών Γενικής Ψυχαγωγίας.

‘The Kardashians’ has been renewed for Season 6 at Hulu. pic.twitter.com/idkvA5fg0W — Pop Crave (@PopCrave) July 25, 2024

Αν και τυπικά το ριάλιτι των Καρντάσιαν-Τζένερ βρίσκεται στην 5η σεζόν, όπως επισήμανε η Κρις Τζένερ (Kris Jenner) στο επεισόδιο της πρεμιέρας, στην πραγματικότητα το σόου διανύει την 25η.

Σημειώνεται ότι η διάσημη οικογένεια ξεκίνησε στο Hulu το 2022, αλλά προηγουμένως είχε πρωταγωνιστήσει από το 2007 έως το 2021 στο «Keeping Up with the Kardashians», σύμφωνα με το Deadline.

Ο Βρετανός παραγωγός με τα 13 βραβεία Emmy και τις περισσότερες υποψηφιότητες Μπεν Γουίνστον είναι ο εκτελεστικός παραγωγός μαζί με την Έμα Κόνγουει, την Ελίζαμπεθ Τζόουνς και τα μέλη των Καρντάσιαν-Τζένερ μεταξύ άλλων.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

