Maneskin: Το πρώτο post στο Instagram μετά την συναυλία τους στην Ελλάδα

Την Τρίτη, οι Maneskin χάρισαν στο ελληνικό κοινό μια αξέχαστη συναυλία! Τρία χρόνια μετά τη νίκη τους στη Eurovision με το τραγούδι «Zitti E Buoni», ο Damiano David και η μπάντα του ανέβηκαν στη σκηνή του ΟΑΚΑ, στο πλαίσιο του «Eject Festival», ερμηνεύοντας τις μεγάλες επιτυχίες τους.

Οι Έλληνες θαυμαστές τους ενθουσιάστηκαν όταν το συγκρότημα έπαιξε τα δημοφιλή τραγούδια τους «I Wanna Be Your Slave» και «Supermodel», αλλά και πολλά άλλα κομμάτια. Οι Maneskin έδωσαν τον καλύτερο εαυτό τους επί σκηνής, ενώ ο Damiano David ξεχώρισε με την εκρηκτική του εμφάνιση, κερδίζοντας τις καρδιές πολλών.

Το βράδυ της Τετάρτης οι Maneskin μοιράστηκαν στον επίσημο λογαριασμό τους στο Instagram μερικές φωτογραφίες από τη συναυλία τους στην Αθήνα, προσφέροντας στους θαυμαστές τους μια γεύση από την αξέχαστη βραδιά. «Κάνουμε σερφ στην περίοδο του Φεστιβάλ σαν… Σε ευχαριστούμε Eject Festival που έκανες την πρώτη μας συναυλία στην Ελλάδα τόσο τρομερή», έγραψε χαρακτηριστικά το συγκρότημα στη λεζάντα της ανάρτησής του.

