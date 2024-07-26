Προτάσεις για διασκέδαση σήμερα, Παρασκευή 26 Ιουλίου 2024

Σας έχουμε τις προτάσεις μας για θέατρο και συναυλίες που μπορείτε να απολαύσετε στην Αθήνα. Για ρίξτε μια ματιά...

Φεστιβάλ Αθηνών – Επιδαύρου: Μια εκσυγχρονισμένη Εκάβη από την Κομεντί Φρανσέζ στην Επίδαυρο

Ο κορυφαίος θίασος της Κομεντί Φρανσέζ, επιστρέφει στην Επίδαυρο με την παράσταση «Hecuba, not Hecuba», αυτή τη φορά σε συνεργασία με τον πολυσυζητημένο Πορτογάλο σκηνοθέτη Τιάγκο Ροντρίγκες στο πλαίσιο του Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Στην πρώτη του συνεργασία με τον θίασο της Κομεντί Φρανσέζ, ο Τιάγκο Ροντρίγκες καταπιάνεται με την ιστορία της Εκάβης. Και όπως γίνεται πάντα στο χαρακτηριστικό μετωπικό του ιδίωμα, συμπλέκει το δράμα ενός αρχαίου μ’ ενός σύγχρονου ήρωα στον ίδιο διαχρονικό καμβά: εδώ μια Τρωαδίτισσα με μια γυναίκα σημερινή, ηθοποιό και μητέρα. Ο μύθος της τραγωδίας συναντάει όμως σπαρακτικά την οικεία πραγματικότητα της ηθοποιού, μητέρας ενός εφήβου στο φάσμα του αυτισμού, που έχει υποστεί κακοποίηση από το προσωπικό του ιδρύματος όπου τον έχει εμπιστευτεί. Καθώς οι ιθύνοντες προσπαθούν να συγκαλύψουν την υπόθεση, αποφασίζει να τη δημοσιοποιήσει στον Τύπο.

Παραστάσεις: Από 26 Ιουλίου έως 27 Ιουλίου 2024. Παρασκευή και Σάββατο στις 21:00

Εισιτήρια: Διακεκριμένη Ζώνη: 55€, Ζώνη Α: 50€, Ζώνη Β: 24€-30€, Άνω Διάζωμα (Γ Ζώνη):25€, Άνω Διάζωμα (Δ Ζώνη): 5€ – 20€, Άνω Διάζωμα (Ε Ζώνη): 5€ – 15€, Άνω Διάζωμα (ΣΤ Ζώνη): 10€, Διαθέσιμα εισητήρια για μεταφορά στον Αρχαίο Χώρο Επιδαύρου: 16€. Προπώληση: more.com και aefestival.gr

Αρχαιολογικός Χώρος Ασκληπιείου Επιδαύρου, Επίδαυρος 210 52, 2753022026

Η Ελεονώρα Ζουγανέλη στο Μικρό Θέατρο Επιδαύρου

Η Ελεονώρα Ζουγανέλη, επιστρέφει 10 χρόνια μετά στο Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου, αυτή τη φορά στον ατμοσφαιρικό χώρο του μικρού θεάτρου Επιδαύρου και μας μεταφέρει σε “άλλα μονοπάτια” πλημμυρισμένα απο μνήμες, λαϊκά και ρεμπέτικα. Με ακουστική διάθεση και μια μπάντα που δημιουργήθηκε ειδικά για την παράσταση, η χαρισματική τραγουδίστρια θα περιπλανηθεί αυτή τη φορά στους δρόμους του λαϊκού μας τραγουδιού με αφετηρία το «Μονοπάτι» του Γιώργου Μουζάκη, δίνοντας νέα πνοή σε διαλεχτά λαϊκά, ελαφρά και αρχοντορεμπέτικα και θα φτάσει μέχρι το σήμερα του λαϊκού μας τραγουδιού, κάνοντας και κάποιες «στάσεις» σε λαϊκά τραγούδια της Μεσογείου. Όλα αυτά με μια εξαμελή ομάδα μουσικών υπό την καθοδήγηση του εξαιρετικού μουσικού Θωμά Κωνσταντίνου.

Παρασκευή 26 Ιουλίου και Σάββατο 27 Ιουλίου 2024 | 21:30

Εισιτήρια: Ενιαία Ζώνη: 5€ – 25€. Προπώληση: aefestival.gr και more.com

Μικρό Θέατρο της Αρχαίας Επιδαύρου, Παλιά Επίδαυρος, Αργολίδα, τηλέφωνο: 210 9282900

Κύπρος ’74 – Δεν ξεχνώ: Έκθεση στο Εθνικό Ιστορικό Μουσείο

Έκθεση μνήμης με αφορμή την συμπλήρωση πενήντα χρόνων από την τουρκική εισβολή στην Κύπρο. Η έκθεση είναι αφιερωμένη σε μια ξεχωριστή πτυχή της κυπριακής τραγωδίας, την πανελλήνια συμπαράσταση στον λαό της Κύπρου, καθώς και στον συνεχή αγώνα του για ελευθερία και δικαιοσύνη. Μέσα από σπάνιες αφίσες της περιόδου και αντίστοιχο φωτογραφικό υλικό, που εκπέμπουν ποικίλα μηνύματα και συμβολισμούς, αναδεικνύονται τα τραγικά γεγονότα με έναν εύληπτο τρόπο. Την επιμέλεια της έκθεσης έχουν η κ. Δήμητρα Κουκίου, Αναπληρώτρια Διευθύντρια Εθνικού Ιστορικού Μουσείου και ο κ. Πέτρος Παπαπολυβίου, Αναπληρωτής Καθηγητής Σύγχρονης Ελληνικής Ιστορίας, Κοσμήτορας Φιλοσοφικής Σχολής Πανεπιστημίου Κύπρου και Πρόσφυγας από τη Λάπηθο της Κερύνειας, σε συνεργασία με τις Επιμελήτριες του ΕΙΜ κ.κ. Ιφιγένεια Βογιατζή, Άννα Κάνδια και Ανδρονίκη Μαρκασιώτη.

Διάρκεια έκθεσης: 25 Ιουλίου – 31 Δεκεμβρίου 2024

Ώρες λειτουργίας: Ιούλιος-Αύγουστος, Τρίτη-Κυριακή: 10:00-16:00, Σεπτέμβριος-Δεκέμβριος, Τρίτη-Παρασκευή: 9.00-16:00, Σάββατο-Κυριακή: 10.00-16.00

Εθνικό Ιστορικό Μουσείο – Μέγαρο Παλαιάς Βουλής, Σταδίου 13, Αθήνα

