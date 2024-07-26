Την επιστροφή του Σάσα Βεζένκοφ στον Ολυμπιακό σχολίασε, με μια χιουμοριστική ανάρτηση στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram, η Ντορέττα Παπαδημητρίου.
Αφορμή αποτέλεσε η κοινή παρουσία των δύο στο γυμναστήριο pilates που επισκέπτεται η ηθοποιός. Αναρτώντας δύο φωτογραφίες της ίδιας και του Βεζένκοφ, με την ίδια να δείχνει την αποτελεσματικότητά της στο pilates και τον σούπερ σταρ του Ολυμπιακού να την παρακολουθεί, η Ντορέττα Παπαδημητρίου έγραψε στο Instagram: «Εντάξει στο μπάσκετ είναι κορυφή, αλλά στο Pilates τον έχω».
