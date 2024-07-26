Λογαριασμός
Ντορέττα Παπαδημητρίου: «Τρολάρει» τον Σάσα Βεζένκοφ - Στο μπάσκετ είναι κορυφή, αλλά στο Pilates τον έχω… (φωτό)

Δείτε τη χιουμοριστική της ανάρτηση στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram

Την επιστροφή του Σάσα Βεζένκοφ στον Ολυμπιακό σχολίασε, με μια χιουμοριστική ανάρτηση στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram, η Ντορέττα Παπαδημητρίου

Αφορμή αποτέλεσε η κοινή παρουσία των δύο στο γυμναστήριο pilates που επισκέπτεται η ηθοποιός. Αναρτώντας δύο φωτογραφίες της ίδιας και του Βεζένκοφ, με την ίδια να δείχνει την αποτελεσματικότητά της στο pilates και τον σούπερ σταρ του Ολυμπιακού να την παρακολουθεί, η Ντορέττα Παπαδημητρίου έγραψε στο Instagram: «Εντάξει στο μπάσκετ είναι κορυφή, αλλά στο Pilates τον έχω». 

