Την επιστροφή του Σάσα Βεζένκοφ στον Ολυμπιακό σχολίασε, με μια χιουμοριστική ανάρτηση στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram, η Ντορέττα Παπαδημητρίου.

Αφορμή αποτέλεσε η κοινή παρουσία των δύο στο γυμναστήριο pilates που επισκέπτεται η ηθοποιός. Αναρτώντας δύο φωτογραφίες της ίδιας και του Βεζένκοφ, με την ίδια να δείχνει την αποτελεσματικότητά της στο pilates και τον σούπερ σταρ του Ολυμπιακού να την παρακολουθεί, η Ντορέττα Παπαδημητρίου έγραψε στο Instagram: «Εντάξει στο μπάσκετ είναι κορυφή, αλλά στο Pilates τον έχω».

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.