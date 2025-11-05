«The Floor»: Οι 70 παίκτες ξεδιπλώνουν τη στρατηγική τους και 2 διεκδικούν την πρώτη θέση

Το «The Floor» είναι το πιο φανταστικό και απρόβλεπτο family game και θα το αποδείξει για μία ακόμη φορά, την Πέμπτη 6 Νοεμβρίου στις 21.00, με το νέο επεισόδιο και τις δυνατές μονομαχίες γνώσεων που συνεχίζονται.

Ο Γιώργος Λιανός υποδέχεται τους 70 παίκτες που έχουν απομείνει και παίρνουν θέση πάνω στο «The Floor». Πλέον, ο καθένας από αυτούς ξεδιπλώνει τη στρατηγική του, με σκοπό να επικρατήσει σε όσο το δυνατόν περισσότερα τετράγωνα.

Ο Μάριος έχει, μέχρι στιγμής, την καλύτερη επίδοση στο τηλεπαιχνίδι γνώσεων. Κατέχει 7 τετράγωνα, 2.000 ευρώ στον λογαριασμό και ένα «Χρυσό Τετράγωνο», που του δίνει το πλεονέκτημα των bonus +5 δευτερολέπτων, όταν βρει τα δύσκολα.

Στο νέο επεισόδιο, η Γαλήνη, τελευταία νικήτρια από το προηγούμενο επεισόδιο, πάει πάσο. Επιστρέφει στην ασφάλεια και τη θέση της. Η τυχαία επιλογή φέρνει στο προσκήνιο τον Δημήτρη, ο οποίος προκαλεί με τη σειρά του μία νέα παίκτρια για να παίξουν στην κατηγορία «Παίκτες Reality». Μόνο που εκείνη τα πηγαίνει καλύτερα και παίρνει φόρα, προκαλώντας και άλλους αντιπάλους της...

Ακολουθούν κι άλλες δυναμικές μονομαχίες γνώσεων. Κάποιες από αυτές ανεβάζουν την αδρεναλίνη, ενώ άλλες απογοητεύουν τόσο τους πρωταγωνιστές όσο και τους υπόλοιπους παίκτες.

Ποιος νέος παίκτης θα στριμώξει τον Μάριο, καθώς θα τον αναγκάσει να μοιραστούν την πρώτη θέση με 7 τετράγωνα ο καθένας; Ποια θα είναι η αντίδραση του Μάριου;

Η γνώση είναι το «όπλο» σου. Το «The Floor» το πεδίο μάχης σου.