«Τhe Floor», με τον Γιώργο Λιανό: 100 νέοι παίκτες στον 2ο κύκλο

Το «The Floor», το φανταστικό και γρήγορο game show που σημειώνει μεγάλη επιτυχία στη διεθνή αγορά, επιστρέφει δυναμικά από την Παρασκευή 16 Ιανουαρίου στις 21.00, στον ΣΚΑΪ, με τον ανανεωμένο, δεύτερο κύκλο επεισοδίων.

Με την αμεσότητα και το αστείρευτο χιούμορ που τον χαρακτηρίζουν και με πολύ διάθεση για παιχνίδι, ο Γιώργος Λιανός υποδέχεται στην εντυπωσιακή αρένα 100 νέους παίκτες. Άνθρωποι όλων των ηλικιών, από την Ελλάδα, την Κύπρο αλλά και από χώρες της Ευρώπης, όπως την Γερμανία και την Ολλανδία, όπου πραγματοποιούνται τα γυρίσματα, συναντήθηκαν στο Άμστερνταμ για να παίξουν, να δημιουργήσουν νέες φιλίες, να ξεδιπλώσουν τις έντονες προσωπικότητές τους και να διεκδικήσουν το μεγάλο έπαθλο αξίας 50.000 ευρώ!

Στον δεύτερο κύκλο του game show, υπάρχουν ωστόσο και 100 νέες, απίθανες κατηγορίες. Ο βασικός μηχανισμός με την αναγνώριση εικόνων παραμένει, αλλά ανοίγει παραπάνω τη βεντάλια γνώσεων με:

Ηχητικές κατηγορίες: Οι παίκτες ακούν ηχητικά αποσπάσματα από μια θεματική ενότητα (τραγούδια, ήχοι της καθημερινότητας κ.ά.) και θα πρέπει να τα αναγνωρίσουν. Πάντα, μέσα στον διαθέσιμο χρόνο των 45 δευτερολέπτων.

Ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής: Οι παίκτες βλέπουν στην οθόνη μια ερώτηση με 3 πιθανές απαντήσεις και καλούνται να πουν ποια θεωρούν ότι είναι η σωστή. Σε αυτή τη διαδικασία, όμως, δεν μπορούν να πουν πάσο. Η πρώτη τους επιλογή είναι και... αμετάκλητη!

Συμπλήρωσε το κενό: Οι παίκτες βλέπουν στην οθόνη μια φράση, από συγκεκριμένη θεματική ενότητα, από την οποία λείπουν μία ή περισσότερες λέξεις. Εκείνοι λοιπόν, θα πρέπει να βρουν τις λέξεις που λείπουν.

Η βεντάλια γνώσεων ανοίγει και δοκιμάζονται οι γνώσεις, τα αντανακλαστικά, η στρατηγική και η ψυχραιμία των παικτών κατά τη διάρκεια των μονομαχιών. Στο «The Floor» δεν αρκεί μόνο να γνωρίζεις, αλλά πρέπει να «διαβάζεις» τους αντιπάλους, να παίρνεις ρίσκα και να τολμάς. Έτσι, κατακτάς περισσότερο χώρο πάνω στο «The Floor», διεκδικώντας 2.000 ευρώ σε κάθε επεισόδιο και το έπαθλο αξίας 50.000 ευρώ στον μεγάλο τελικό!

Η γνώση είναι το «όπλο» σου. Το «The Floor» το πεδίο μάχης σου.

Δείτε το trailer:

«The Floor», πρεμιέρα, την Παρασκευή 16 Ιανουαρίου στις 21.00 και κάθε Παρασκευή την ίδια ώρα

